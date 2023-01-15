Радник Державного департаменту США Дерек Шоллет висловив серйозну стурбованість діяльністю російської приватної військової компанії "Вагнера" та її ймовірними спробами вербувати солдатів у Сербії та в інших країнах світу.

Про це інформує Associated Press.

Шоллет заявив, що висловив ці побоювання під час переговорів у Белграді з президентом Сербії Александром Вучичем.

Ми бачили, що група Вагнера прагне вербувати солдатів із Сербії та інших країн, і ми вважаємо, що цього не можна терпіти далі, — сказав він журналістам після зустрічі. Я не знаю, чи є занепокоєння у Сербії, ми говорили про наші занепокоєння, і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з урядом тут, у Белграді та інших місцях, де група “Вагнера” активна, щоб покласти край їхній діяльності”.

ПВК “Вагнер”, що належить російському олігарху, соратнику Путіна Євгену Пригожину, працює в десятках країн і працює з урядами над над проросійською пропагандою та військовими та політичними проєктами. США вже давно відслідковують діяльність угруповання по всьому світу, зокрема в таких країнах, як Сирія, де дислокуються американські війська.

Шолле сказав, що “Вагнер” “жахливо діє по всьому світу, чи то в Лівії, Центральноафриканській Республіці чи зараз в Україні”.

Нещодавно Держсекретар Ентоні Блінкен назвав групу Вагнера “організацією, що викликає особливе занепокоєння” у зв’язку з її діяльністю в Центральноафриканській Республіці.

Угруповання, яке включає великий контингент засуджених, завербованих у російських в’язницях, очолило напади на сході України, включаючи запеклі бої в Соледарі та Бахмуті.

Пригожин та “Вагнер” уже багато років перебувають під санкціями США. Проте Сполучені Штати нещодавно зробили додаткові кроки, щоб спробувати контролювати доступ ПВК до зброї. Наприкінці грудня адміністрація Байдена запровадила додатковий експортний контроль щодо “Вагнера”, ускладнивши доступ до будь-якого обладнання з використанням американських технологій.

Адміністрація також розглядає можливість включення ПВК “Вагнер” до списку терористичних організацій, – повідомило агентство Bloomberg минулого місяця.

Присутність групи в Сербії пов’язана зі зростанням напруженості, що продовжується, на кордоні з Косовом. Президент Сербії Олександр Вучич, який не визнає проголошення незалежності Косова у 2008 році, привів війська у бойову готовність та пригрозив перейти в Косово, щоб захистити етнічних сербів, які там проживають. Ситуація в Косові погіршилася з листопада, коли влада оголосила, що етнічні серби мають здати свої сербські номерні знаки.

Західні країни та експерти ООН також звинуватили найманців групи “Вагнера” в численних порушеннях прав людини по всій Африці, зокрема в Центральноафриканській Республіці, Лівії та Малі.

Радник Держдепу також закликав Сербію ввести санкції проти свого традиційного союзника Росії, зазначивши, що країни повинні спільно підписати санкції, адже дії РФ потрібно не тільки засуджувати, але й карати.