Сполучені Штати сподіваються повторити успіх програми електронного урядування "Дія", що використовується в Україні, в інших країнах, повідомила адміністраторка USAID Саманта Павер у кулуарах щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму.

Про це інформує Axios.

У 2020 році в Україні запустили додаток “Дія”, щоб дозволити громадянам отримувати доступ до документів, що посвідчують особу, реєструвати бізнес та отримувати різні державні послуги зі своїх смартфонів. Відколи розпочалось повномасштабне вторгнення Росії минулого року, додаток розширили за допомогою додаткових інструментів, як-от звітування про збитки від російських ударів.

Станом на минулий місяць майже 18,5 мільйона осіб – більш ніж половина дорослого населення – користувалися оновленою версією мобільного додатку.

USAID надав фінансування Міністерству цифрової трансформації України, щоб допомогти розробити “Дію” та покращити її кібербезпеку, а також виділив ще 8,5 мільйона доларів, щоб допомогти розширити сервіси програми під час війни, – наголосила Пауер.

Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, і USAID планує розпочати обговорення з країнами щодо потенційного використання додатка як шаблону для створення власних програм.

18 січня Павер та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров збираються обговорити цю ідею з кількома країнами та потенційними партнерами з приватного сектора, які могли б допомогти її масштабувати.

USAID розглядає такий крок як частину ширших зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти демократичним реформаторам у всьому світі діяти на користь свого населення. Країни будуть вибрані відповідно.

Павер зазначила, що реформаторський уряд Молдови вже висловив інтерес до українського підходу електронного урядування.

Довідка. “Дія” – мобільний застосунок, вебпортал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України. Дію було вперше презентовано у 2019 році й офіційно запущено у 2020 році.