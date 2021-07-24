Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” заявив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

Коментуючи санкції проти Коломойського – заборону на в’їзд до США – Кент зазначив, що це лише перший крок, який знаходиться у компетенції Держдепартаменту.

За словами Кента, це “не кінець історії”.

“Цей перший крок, який ми зробили у цьому році, це була компетенція Держдепу. Є інші можливості – я про Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції. Минулого року стало відомо, що є справа проти Коломойського. І побачимо, чим це закінчиться. Але ми знаємо, що це проблематично”, – зазначив Кент.

Водночас він уточнив, що якщо Коломойський порушив закон в України – то це справа нашої країни, а не США.

“Якщо було не все за законом у нас – це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні – це ваша справа”, – наголосив Джордж Кент.

“Ми дійсно боремося, коли є злочинність у нас, злочинні дії різних осіб, зокрема українців. Наприклад, колишній прем’єр Лазаренко сидів у нас 10 років. Фірташ зараз – в Австрії. Ми хочемо, щоб вони відправили його у Чикаго, щоб він теж був під судом. Побачимо, якою буде доля пана Коломойського”, – додав він.

(На відео – з 11:40)

Як відомо, Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини на початку березня цього року. Санкції були запроваджені “через причетність до значної корупції”.

Окрім Коломойського, під обмежувальні заходи США також потрапили його найближчі родичі: дружина Ірина Коломойська, дочка Анжеліка Коломойська і син Ізраїль Цві Коломойський. Усім їм заборонено в’їзд до США.

У Державному департаменті США наголошували, що мають перевірені докази причетності українського олігарха до корупції.

Тоді ж речник ЄС із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Брюссель підтримує санкції США щодо Коломойського.

Водночас Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) поки що не запроваджувала санкцій проти Коломойського.