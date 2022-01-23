Адміністрація президента США Джозефа Байдена заявила, що теж має дані стосовно планів Росії вдертися в Україну. Інформація схожа з даними, які навела Велика Британія щодо зміни влади в Києві на лояльну проросійську.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Анонімні джерела в Державному департаменті та Білому домі підтвердили таку інформацію.

“Поінформоване про діяльність американської та британської розвідок джерело підтвердило, що США мають подібні докази, що й Великобританія, щодо змови Росії встановити лояльну владу в Україні”, – йдеться в повідомленні телеканалу.

Додамо, що раніше розповсюдилася інформація про наміри Кремля агресивним шляхом змінити владу в Україні. В офісі міністерства закордонних справ Великої Британії додали, що потенційним кандидатом може стати колишній народний депутат Євген Мураєв. За даними їхнього МЗС, російська розвідка підтримує зв’язок з іншими українськими політиками-втікачами: Миколою Азаровим, Сергієм Арбузовим, Володимиром Сівковичем та Андрієм Клюєвим тощо.