Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Анонімні джерела в Державному департаменті та Білому домі підтвердили таку інформацію.
“Поінформоване про діяльність американської та британської розвідок джерело підтвердило, що США мають подібні докази, що й Великобританія, щодо змови Росії встановити лояльну владу в Україні”, – йдеться в повідомленні телеканалу.
Додамо, що раніше розповсюдилася інформація про наміри Кремля агресивним шляхом змінити владу в Україні. В офісі міністерства закордонних справ Великої Британії додали, що потенційним кандидатом може стати колишній народний депутат Євген Мураєв. За даними їхнього МЗС, російська розвідка підтримує зв’язок з іншими українськими політиками-втікачами: Миколою Азаровим, Сергієм Арбузовим, Володимиром Сівковичем та Андрієм Клюєвим тощо.
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