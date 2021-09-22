Саміт триватиме кілька годин.
Після цієї обіцянки Байдена загальна кількість доз вакцин, які США передадуть іншим країнам — перевищить один мільярд.
При цьому, аби реалізувати ініціативу Байдена — вакцинувати проти коронавірусу 70% населення світу — потрібно 11 мільярдів доз.
На думку ВООЗ, до кінця 2021 року кожна країна світу має вакцинувати принаймні 40% свого населення. Однак, досягнути такої мети навряд чи вдасться.
За інформацією Оксфордського університету, лише 2% людей в країнах з низьким рівнем доходів отримали хоча б по одній дозі вакцини проти коронавірусу. У країнах з високим доходом такий показник на рівні 50%.
18 вересня стало відомо, що США закуплять сотні мільйонів доз вакцини Pfizer задля того, аби пожертвувати її іншим країнам. Це один із методів на шляху до активізації зусиль з популяризації вакцинації у світі.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо. Зокрема, покази Тижня моди в Нью-Йорку (США), що заплановані на вересень, зможуть відвідати лише вакциновані проти коронавірусу COVID-19 гості.