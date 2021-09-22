Президент США Джо Байден під час віртуального саміту щодо протидії пандемії коронавірусу, який триває на полях Генасамблеї ООН, пообіцяв передати країнам, що розвиваються, 500 мільйонів доз вакцин Pfizer.

Саміт триватиме кілька годин.

Після цієї обіцянки Байдена загальна кількість доз вакцин, які США передадуть іншим країнам — перевищить один мільярд.

При цьому, аби реалізувати ініціативу Байдена — вакцинувати проти коронавірусу 70% населення світу — потрібно 11 мільярдів доз.

На думку ВООЗ, до кінця 2021 року кожна країна світу має вакцинувати принаймні 40% свого населення. Однак, досягнути такої мети навряд чи вдасться.

За інформацією Оксфордського університету, лише 2% людей в країнах з низьким рівнем доходів отримали хоча б по одній дозі вакцини проти коронавірусу. У країнах з високим доходом такий показник на рівні 50%.

18 вересня стало відомо, що США закуплять сотні мільйонів доз вакцини Pfizer задля того, аби пожертвувати її іншим країнам. Це один із методів на шляху до активізації зусиль з популяризації вакцинації у світі.