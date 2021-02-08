Цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена має намір оголосити, що відновить співпрацю з Радою ООН з прав людини, з якої майже три роки тому вийшов колишній президент Дональд Трамп.

Про це заявили у неділю офіційні особи США, повідомляє Associated Press.

Так, за інформацією джерел, держсекретар Ентоні Блінкен і високопоставлений дипломат США в Женеві оголосять в понеділок, що Вашингтон повернеться в штаб-квартиру в Женеві в якості спостерігача, щоб домагатися обрання в якості повноправного члена. Рішення може викликати критику з боку консервативних законодавців і багатьох членів проізраїльскої спільноти.

Президент Дональд Трамп вийшов з головного правозахисного агентства світової спільноти в 2018 році через незгоду з критикою з боку інших країн-членів щодо Ізраїлю, який США вважають своїм ключовим союзником на Близькому Сході.

Також адміністрацію Трампа не влаштувало членство Китаю, Куби, Еритреї, Росії та Венесуели, які часто звинувачуються в порушеннях прав людини.

За словами одного з високопоставлених чиновників, адміністрація Байдена вважає, що Рада, як і раніше, має реформуватися, але кращий спосіб сприяти змінам – це взаємодіяти з нею.

Незважаючи на те, що до кінця 2021 року США матиме в Раді тільки статус спостерігача без права голосу, офіційні особи заявили, що адміністрація має намір домагатися одного з трьох місць повноправних членів, які на даний час займають Австрія, Данія та Італія.

Рада з прав людини при ООН – це допоміжний орган Генеральної Асамблеї ООН, створений у 2006 році. До його складу входять 47 експертів, що обираються Асамблеєю на три роки відповідно до регіональних квотами.