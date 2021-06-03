Агенція національної безпеки США могла прослуховувати розмови високопоставлених політиків з Німеччини, Норвегії, Франції та Швеції. Їм допомагала Служба військової розвідки Данії.

Про це свідчать результати спільного розслідування таких європейських ЗМІ: DR, SVT, NRK, Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR, Le Monde.

Розслідування тривало кілька місяців. Журналісти видань зустрілися з дев’ятьма інсайдерами, в яких був доступ до секретних розвідданих Данії. Ті повідомили, що через данську розвідку американці мали змогу прослуховувати Ангелу Меркель, зокрема.

Після цього спецслужба Данії провела внутрішнє розслідування щодо можливої співпраці з АНБ. Виявилось, що така операція дійсно мала місце. За неї відповідали чотири хакери та аналітики спецслужб, які працювали під прикриттям. Всі дані щодо розслідування передали керівництву у 2015 році. Зокрема, йдеться про проведення операції з кодовою назвою “Данхаммер”. АНБ тоді отримала інформацію про європейських політиків через інтернет-кабелі в Данії.

Журналістам вдалося з’ясувати, що у 2012 – 2014 роках спецслужби шпигували за:

канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель;

ексміністром закордонних справ Німеччини Франк-Вальтером Штайнмайєром;

ексміністром фінансів Німеччини Пеєром Штайнбрюком.

Окрім цих німецьких політиків, Америка прослуховувала багатьох політиків з Франції, Норвегії та Швеції, однак кого саме – інсайдери не сказали.

“Це політики з таких сфер, в яких спецслужби, зазвичай, зацікавлені”, – пояснив один з інсайдерів.

Інсайдери пояснили, що внутрішнє розслідування в розвідці вирішили провести після того, як експредставник американських спецслужб Едвард Сноуден у 2013 році заявив, що АНБ проводила масове таємне прослуховування своїх громадян та іноземців.

Сноуден стверджував, що АНБ прослуховував телефон Меркель, але в Білому домі сказали, що це не відповідає дійсності. В президентській адміністрації пояснили, що не прослуховували та не збираються прослуховувати Меркель. Однак в розвідці Данії не повірили та вирішили перевірити – чи не використовують США їх можливості, аби шпигувати за їх національними інтересами та іншими країнами.

Після того як внутрішнє розслідування було проведено, в Данії вирішили не припиняти співпрацю з АНБ. У 2018 році з’явилася нова інформація. Один з членів робочої групи, яка тоді займалася внутрішнім розслідуванням, попросив незалежного регулятора все перевірити. Ті провели аудит та розкритикували роботу спецслужби. Нове внутрішнє розслідування було розпочато минулого року та ще триває.

Як відбувалось прослуховування європейських політиків

АНБ за допомогою телефонних номерів збирала інформацію про комунікації політиків, які проходили через підводні інтернет-кабелі в Данію та назад. Вони перехоплювали як телефонні розмови, так і текстові повідомлення за допомогою програмного забезпечення Xkeyscore.

В АНБ та розвідці Данії відмовилися коментувати журналістське розслідування. Тільки представник розвідки Данії сказав, що для них це “масштабний скандал”, через який можуть звільнити очільника відомства.

Реакція європейських політиків

Німецький політик Штайнбрюк сказав, що вважає “”абсурдом, що дружні спецслужби дійсно перехоплюють та шпигують за високопоставленими чиновниками й політиками” з інших країн.

“В політичному контексті це скандал”, – сказав він.

Міністр оборони Швеції Пітер Хулктвіст сказав, що “вимагає повної інформації” з цього приводу.

Міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен сказав, що отримані дані дуже серйозні.

Міністр з європейських справ Клеман Бон сказав, що інформацію розвідки Данії ще треба перевірити, і якщо це виявиться правдою, то “все серйозно”.

“Поки що це потенційні факти, вони дуже серйозні, але їх треба перевірити, аби уникнути дипломатичних протестів”, – сказав політик.

“Якщо інформація правдива, можу сказати, що така практика неприйнятна для союзників та ще менш прийнятна для європейських союзників і партнерів”, – сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Наступного дня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила:

“Нічого не змінилося в нашій позиції стосовно того, що відбулося. Ми орієнтуємося на справжні та чесні відносини. І те, що було правильним в той час, буде актуально й сьогодні”.

Реакція Білого дому

Заступниця прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу сказала, що адміністрація США працюватиме з союзниками та європейськими партнерами, аби врегулювати будь-які питання.