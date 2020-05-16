У Білому домі розглядають можливість відновити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), але за умови, що Китай виплатить обов'язкові внески.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Редакція телеканалу отримала у своє розпорядження чернетку відповідного рішення.

Раніше США були найбільшим донором ВООЗ, але внаслідок пандемії коронавірусу президент країни Дональд Трамп відмовився фінансувати організацію. Це сталося через те, що ВООЗ не змогла запобігти пандемії. Він називав ВООЗ “маріонеткою Китаю”, заявляючи, що організація не отримає грошей, поки не буде проведено службове розслідування в цьому напрямку.

Раніше США фінансували ВООЗ на 400 мільйонів доларів на рік.

Тепер адміністрація планує відновити фінансування, але тільки за умови, що Китай заплатить обов’язкові внески в ВООЗ.

У чернетці листа для генерального директора ВООЗ Тедроса Адха Гебреесуса, сказано, що Білий дім поки буде платити ВООЗ тільки обов’язкові внески.

Один з чиновників у Білому домі підтвердив, що Трамп справді погодився відновити фінансування ВООЗ за планом , представленим у листі.

“Попри недоліки ВООЗ, я вважаю, що організація як і раніше має величезний потенціал і хочу, щоб вона реалізувала цей потенціал, особливо зараз, під час глобальної кризи”, – йдеться в тексті листа. Можливо, від імені президента.

У листі зазначено, що Китай має величезний борг перед ВООЗ і має почати виплачувати обов’язкові внески для організації.

Раніше США фінансували ВООЗ на 400 мільйонів доларів на рік, а якщо зараз даватимуть лише обов’язкові платежі, то це буде близько 10% зазначеної суми.

“Якщо Китай збільшить своє фінансування для ВООЗ, ми розглянемо можливість збільшення цих платежів”, – сказано в листі.

Також в тексті листа ВООЗ закликали бути незалежною від політичних процесів у світі, щоб дати незалежну оцінку походженню вірусу.

Комітет з внутрішньої безпеки і урядових питань Сенату Конгресу США має намір розслідувати роль Китаю та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в стримуванні пандемії коронавірусу.

Варто зазначити, що перший випадок коронавирусної хвороби був зафіксований в середині листопада минулого року. Наразі вчені намагаються ідентифікувати так званого нульового пацієнта, щоб зрозуміти, що було джерелом коронавірусу. Як передбачається, це могла бути дика тварина. Наприклад, кажан.

Питання про походження коронавірусу стало політично чутливою темою в Китаї. Офіційні особи країни, зокрема, представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні пропагував в соцмережах ідею про те, що вірус виник в США та був доставлений в Китай американськими військовими.