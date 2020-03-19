Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії через обвал цін на нафту.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на офіційних осіб Білого дому.

Приводом для такого заходу може послужити вихід Росії з угоди з ОПЕК, який спровокував торгову війну з Саудівською Аравією і обвал цін на нафту. Видання не уточнює, які саме санкції можуть бути накладені на Росію.

Крім того, за даними газети, Трамп має намір використовувати дипломатичні канали, щоб чинити тиск і на Саудівську Аравію, яка оголосила про нарощування виробництва нафти відразу після розвалу угоди ОПЕК з Росією.

Президент США має намір домогтися, щоб саудівські виробники повернулися до рівня видобутку, який був до виходу країни з угоди.

Раніше повідомлялося, що на тлі конфлікту між нафтовидобувними країнами та поширення епідемії нового атипового коронавірусу вартість нафти може дешевшати й далі