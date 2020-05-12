Група відставних генералів НАТО і військових чиновників попереджає про наслідки для світової стабільності в разі виходу США з договору про відкрите небо з Росією.

Про це йдеться в матеріалі британського видання The Guardian з посиланням на спільну заяву генералів НАТО у відставці.

“Протягом всієї своєї діяльності договір підвищував військову прозорість і передбачуваність, допомагав зміцнювати довіру і взаєморозуміння”, – сказано в заяві.

Джерела The Guardian відзначають, що міністр оборони США Марк Еспер і державний секретар Майк Помпео рішуче налаштовані вийти з Договору про відкрите небо, який, як вважають європейські лідери та прихильники контролю над озброєннями, знижує ризик розв’язання війни.

У спільній заяві групи з 16 військових командирів у відставці й міністрів оборони, яку координує Європейська мережа лідерів (ELN), опублікованому у вівторок, йдеться, що договір є життєво важливою опорою стабільності між ядерними державами.

“З 34 державами-учасниками, включно зі Сполученими Штатами, Росією і більшістю європейських країн, багатостороння угода сприяла повідомленням про 1517 неозброєних перельотів”, – йдеться в заяві.