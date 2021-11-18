Сполучені Штати Америки вивчають питання щодо бойкоту зимової Олімпіади, яка має відбутися в Пекіні у лютому 2022 року.

Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що наразі вивчається відповідне питання.

“Дещо ми розглядаємо”, – відповів Байден репортеру Reuters на питання, чи розглядають Сполучені Штати можливість дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор в Пекіні.

Приводом для потенційного бойкоту може стати порушення прав людини стосовно уйгурських мусульман.

За оцінками правозахисних організацій, в провінції Сіньцзян понад мільйон уйгурів і представників інших мусульманських меншин перебувають у так званих “таборах для перевиховання”, де їх змушують відмовлятися від своєї релігії, культури та мови.

Уряд Китаю звинувачують у проведенні примусової стерилізації уйгурських жінок і відокремленні дітей від їх родин.