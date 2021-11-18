Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.
Президент США Джо Байден під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що наразі вивчається відповідне питання.
“Дещо ми розглядаємо”, – відповів Байден репортеру Reuters на питання, чи розглядають Сполучені Штати можливість дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор в Пекіні.
Приводом для потенційного бойкоту може стати порушення прав людини стосовно уйгурських мусульман.
За оцінками правозахисних організацій, в провінції Сіньцзян понад мільйон уйгурів і представників інших мусульманських меншин перебувають у так званих “таборах для перевиховання”, де їх змушують відмовлятися від своєї релігії, культури та мови.
Уряд Китаю звинувачують у проведенні примусової стерилізації уйгурських жінок і відокремленні дітей від їх родин.
- Раніше спікерка палати представників США Ненсі Пелосі закликала до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні через порушення прав людини стосовно уйгурських мусульман.
- Влада Китаю розкритикувала заклики бойкотувати Олімпійські ігри 2022 у Пекіні, посилаючись на те, що іноземні лідери політизували спорт, а це “заважає олімпійському духу”.
- Нагадаємо, в Китаї побудували 380 нових концтаборів для “перевиховання меншин”.