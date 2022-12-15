Адміністрація президента США Джо Байдена планує надіслати в Україну сучасне електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєзапаси на так звані "розумні бомби", здатні з високою точністю вражати позиції противника.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дані від офіційних осіб США.

Зазначається, що спільні комплекти боєзапасів для прямої атаки містять пристрої глобального позиціювання для високої точності та можуть бути прикріплені до різноманітної зброї та літаків. У Пентагоні цю технологію називають Joint Direct Attack Munition або JDAM.

Збройні сили США використовували таку технологію на бомбах вагою до 900 кг, зазвичай використовуючи її в бомбардувальниках і винищувачах.

Поки що невідомо, чи схвалив Байден або хтось із його головних радників з національної безпеки запропоновану передачу JDAM Україні. Ті, хто обізнані з питанням, спілкуючись на умовах анонімності, не сказали, як ЗСУ будуть використовувати JDAM – на літаках чи наземних озброєннях, або які конкретні системи можуть бути надані Україні.

Українські ВПС покладаються в основному на радянські реактивні літаки МіГ. Пентагон шукає способи модернізувати ці літаки, а не надавати нові винищувачі, адже перед тим, як застосувати їх на полі бою, українським військовим доведеться проходити складне навчання.

Адміністрація Байдена раніше оснастила Україну іншою передовою зброєю, зокрема високошвидкісними протирадіаційними ракетами повітряного базування або HARM, щоб посилити здатність України завдавати авіаудари. Однак ця зброя функціонує інакше, ніж JDAM з GPS-наведенням: HARM відловлює радіацію, випромінювану російськими підрозділами та штабами.

Постачання JDAM ознаменувало б ще один важливий крок Вашингтона, щоб допомогти Україні відбити вторгнення російських військ, забезпечивши новий спосіб націлювання на російські підрозділи та штаби.

Починаючи з червня Україна значною мірою покладалася на американську високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS) – ще одну високоточну систему, завдяки якій вдалось завдати значних втрат росіянам та зірвати лінії постачання озброєння.

Реакція Кремля на допомогу Заходу була вкрай негативною. Російська влада навіть почала розмови про застосування ядерної зброї проти України та війну з НАТО. Через це Білий дім почав обережніше затверджувати нову допомогу Україні, побоюючись, що Росія розцінить її як ескалацію конфлікту.