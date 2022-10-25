Сполучені Штати розглядають можливість передати Україні зі свого складу систему ППО HAWK, яка допоможе у захисті від безпілотників та крилатих ракет.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників.

Ракети-перехоплювачі HAWK будуть модернізацією ракетних систем Stinger – меншої системи протиповітряної оборони меншої дальності – яку Сполучені Штати вже відправили, щоб допомогти Україні протистояти російському повномасштабному вторгненню.

Адміністрація Байдена скористається президентським управлінням щодо скорочення витрат (PDA) для передачі обладнання HAWK, яке основане на технології часів В’єтнаму, але кілька разів модернізувалося.

PDA дозволяє Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги зі запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

В агентстві зауважили, що не можуть визначити, скільки систем та ракет HAWK США мають намір передати Україні. Білий дім відмовився коментувати це повідомлення.

Президент США Джо Байден нещодавно пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть Україні сучасні повітряні системи після нищівного ракетного обстрілу з боку Росії на початку жовтня.

Сполучені Штати, скоріш за все, спершу надішлють в Україну ракети-перехоплювачі для системи HAWK, оскільки було незрозуміло, чи достатньо американських пускових установок було в хорошому стані, сказав Reuters один американський чиновник.

Представники США повідомили, що PDA розглядатимуть наприкінці цього тижня. Один американський чиновник сказав, що, ймовірно, новий пакет допомоги від США буде удвічі меншим, аніж попередні, які становили близько 700 млн доларів.