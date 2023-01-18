В адміністрації президента США Джо Байдена повідомили, що вже наприкінці цього тижня може бути оголошено про збільшення військової допомоги Україні. Також у Білому домі пообіцяли притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати, 2можливо, вже наприкінці цього тижня”, оголосять про додаткові пакети військові допомоги Україні. Він уточнив, що допомога буде стосуватись сфери безпеки, додаткової зброї та можливостями для України.

На запитання, чи включатиме новий пакет танки для України Кірбі не відповів наголосивши, що “не хоче випереджати речі, про які ще не оголошено”, однак додав, що США зосереджені на тому, аби впевнитись, що надають Україні те, “що потрібно для боротьби”.

“Ми продовжуватимемо модифікувати ці пакети, щоб вони найбільше відповідали потребам України, і якщо ми не зможемо це забезпечити, ми працюємо з іншими союзниками та партнерами, щоб побачити, чи зможуть вони”, — сказав він.

Його також запитали, чи є воєнним злочином російський ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, внаслідок якого загинули десятки людей, зокрема п’ятеро дітей.

Кірбі сказав, що США “дуже чітко та чесно заявили про те, що російські збройні сили продовжують здійснювати звірства та воєнні злочини”. Тому Сполучені Штати працюватимуть з міжнародним співтовариством, щоб притягнути Росію до відповідальності.

“Просто жахливо дивитися на те, що Путін зробив тут протягом останніх 48 годин або близько того, завдавши удару по житловому комплексу, який не мав жодної військової цінності. Мова не йшла про відключення електроенергії чи води. Йшлося про вбивство невинних мирних жителів, коли вони були вдома”, – сказав він.