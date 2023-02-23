За інформацією ЗМІ, західні країни мають розвідувальні дані про те, що Пекін може припинити своє самовстановлене обмеження на постачання зброї Москві.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідданих, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати зброю для підтримки повномасштабної війни Росії в Україні.

Дискусії щодо публічного оприлюднення відбуваються напередодні п’ятничного засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Це сталося після низки закритих звернень до Китаю, узгоджених союзниками з Організації Північноатлантичного договору, кульмінацією яких стало офіційне попередження, зроблене на вихідних у Мюнхені Ван І — високопоставленому чиновнику із зовнішньої політики КНР – низкою західних посадовців, зокрема держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Після зустрічі Блінкен оприлюднив своє попередження, заявивши в інтерв’ю CBS News, що Китай серйозно вивчає можливість постачання зброї до Росії.

Зустріч Блінкена і Ван І в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки завершилася без жодних ознак спільної точки зору з ключових питань, згідно з описами осіб, знайомих з цією зустріччю. Одне з цих джерел описало розмову як “напружену”, оскільки нещодавнє збиття китайської повітряної кулі спостереження затьмарило розмову.

Останніми тижнями західні країни отримали дані розвідки про те, що Пекін може припинити своє попереднє самовільне обмеження на постачання зброї Росії, хоча, здається, що Китай ще не прийняв остаточного рішення. Раніше Пекін обережно обмежував свою підтримку фінансовою допомогою та купівлею нафти, сказали офіційні особи, але тепер ця позиція, здається, змінюється, згідно з останніми оцінками розвідки.

“Дотепер існувала певна кількість неясності щодо того, яку практичну допомогу Китай може надати Росії”, — сказав високопоставлений західний чиновник.

Він додав, що розвідувальні дані, якими зараз володіють США та їхні союзники, “набагато менш неоднозначні”.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь не відповів прямо на запитання чи надасть Китай підтримку військовим зусиллям Росії.

“Відомий факт, що країни НАТО, включаючи США, є найбільшим джерелом зброї для бойових дій в Україні, але вони продовжують стверджувати, що Китай може постачати зброю Росії”, — сказав він.

Немає планів подальшої зустрічі між високопоставленими чиновниками США та Китаю на найближчих міжнародних зустрічах. Представник Державного департаменту Нед Прайс заявив 22 лютого, що Вашингтон “дуже уважно стежить за тим, щоб визначити”, чи продовжує Китай надавати військову допомогу Росії.

Коли війна наближається до річної межі, США працюють з іншими західними країнами, щоб продемонструвати свою рішучість підтримати Україну, посилити тиск на Москву та застерегти Китай від активнішої участі у підтримці Москви. Президент Байден у понеділок відвідав Київ вперше після повномасштабного російського вторгнення, пообіцявши підтримку України з боку Вашингтона.

Потенційна конфронтація з Китаєм через війскову допомогу виникає на тлі ескалації напруженості між Пекіном і Вашингтоном через кампанію тиску Заходу на Росію.

Протягом останнього року Китай допомагав Москві, купуючи російську нафту і продаючи комерційні товари, такі як мікрочіпи та дрони, які також мають військове застосування.

На думку офіційних осіб США та Європи, те, що Китай може надати Росії летальну зброю — на основі нових даних розвідки — є помітним відхиленням від більш загальних товарів подвійного призначення, які китайські компанії постачали протягом останнього року.

За словами офіційних осіб, останні оцінки розвідки також підкреслили зростаючу стурбованість Пекіна погрозами президента Росії Володимира Путіна щодо використання ядерної зброї.

Ці занепокоєння були єдиною точкою дотику із західними представниками щодо Росії на мюнхенських зустрічах. У той час як Китай давно побоювався підтримувати Москву, він також стурбований економічними та політичними наслідками санкцій у Росії.

Адміністрація Байдена, починаючи з нарощування військових сил Росії перед повномасштабним вторгненням, оприлюднила фактично безпрецедентну кількість розсекречених розвідувальних даних про військові плани Москви, її торгівлю зброєю з Іраном та пов’язані з цим теми. Минулого тижня директорка національної розвідки Авріл Хейнс заявила, що, хоча “ще занадто рано говорити”, офіційні особи поки що не помітили жодного погіршення якості джерел розвідки США через оприлюднення.

Попередження в Мюнхені послідувало за низкою приватних звернень до Китаю. За словами офіційних осіб, це було скоординовано між західними союзниками в надії, що це зупинить Пекін від безповоротного кроку щодо початку постачання зброї Москві.

Китайська торгівля зброєю оповита таємницею, і незрозуміло, яку зброю може отримати Росія. Китай є світовим лідером у виробництві зброї, яка активно використовувалась у війні в Україні, включаючи далекобійні артилерійські системи, високоточні реактивні системи залпового вогню, протитанкові ракети та ракети класу “земля-земля”, малі тактичні безпілотники та боєзапаси.

Російські військові страждають від нестачі боєприпасів і зброї, а також мають проблеми на полі бою вгору та з командуванням.

Представники США та Європи заявили, що Пекін не обов’язково надасть сучасну зброю, але, найімовірніше, надасть те, що війська РФ втратили на полі бою, наприклад боєзапаси чи електроніку, як РФ не може виготовити через санкції.

“Це не питання технології. Насамперед це питання виробничих потужностей. І за виробничими потужностями Китай у багатьох аспектах, особливо якщо говорити про військову зброю, може бути сильнішим за Росію і весь НАТО разом узяті”, — сказав Василь Кашин, фахівець з Китаю та директор Центру комплексних європейських і міжнародних досліджень Московської вищої школи економіки.

Попередження Блінкена про потенційну передачу зброї прозвучало за кілька днів до візиту Ван І.

Пекін заявив, що 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення, оприлюднить деталі пропозиції щодо встановлення миру в Україні, хоча ідея про те, що Китай виступить посередником, була сприйнята з глибоким скептицизмом у США та Європі.

Західні аналітики сумніваються в здатності Китаю бути надійним посередником у конфлікті, вказуючи на його очевидну упередженість щодо Росії. Після російського вторгнення президент КНР Сі Цзіньпінь ще не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, тоді як з Путіним він розмовляв кілька разів протягом цього періоду.