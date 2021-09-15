Про це повідомляє американське видання Politico.

Видання пише, що дехто в Конгресі прагне включити поправку до законопроєкту про оборону від 2022 року, яка змусить адміністрацію Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної й протиракетної оборони, зокрема й батареї Iron Dome (Залізний купол).

Поправку вніс конгресмен Скотт Франклін (штат Флорида). Її прийняли двопартійним голосуванням.

Комітет палати представників у справах збройних сил включив цю поправку у версію закону про оборонну політику США 2022 року. Вона вимагає від Пентагону подати в Конгрес звіт з викладенням варіантів потенційного продажу або передачі “наявних систем” Україні.

Хоча у законопроєкті чітко не визначено конкретну систему, яку слід передати Україні, співробітник Конгресу повідомив виданню, що швидше за все мова йде про дві армійські батареї “Залізний купол”.

При цьому в США вважають, що передача Україні таких систем призведе до напруги у відносинах з РФ. Москва, ймовірно, назван це провокацією.

Однак експерти скептично оцінюють ефективність системи “Залізний купол в Україні”, Зокрема, директор програми досліджень Росії в центрі CNA Майкл Кофман каже, що Iron Dome не буде ефективною на близькій відстані або на лінії розмежування, тому що ця система буде дуже швидко збита російськими ракетними системами залпового вогню.

Проте Кофман зазначив, що система “може перехоплювати ракети більшої дальності, що дозволить батареї захищати критично важливий об’єкт або командний центр” на сході України.

Зазначається, що “Залізний купол” розгорнули в Ізраїлі у 2011 році. Систему створила ізраїльська оборонна компанія Rafael в партнерстві з американською компанією Raytheon. Вона зарекомендувала себе як один з найефективніших у світі засобів знищення ракет малої дальності.

За даними ізраїльських військових, Iron Dome перехопив близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

Водночас в Офісі президента похвалилися, що це “перші результати візиту Володимира Зеленського до США”.