За інформацією ЗМІ, останніми місяцями українська влада просить США про надання ЗСУ касетних снарядів - зброї, яка заборонена для застосування у поднад 100 країнах, але яку продовжує використовувати Росія. В адміністрації президента США Джо Байдена розглядають запит України.

Про це повідомляє CNN.

Український запит на касетні боєзапаси, про який CNN розповіли численні американські та українські офіційні особи, є одним із найбільш суперечливих запитів, з якими українці зверталися до США з початку повномасштабної війни у лютому.

Як стало відомо CNN, високопосадовці адміністрації Байдена розглядали цей запит протягом кількох місяців і не відхиляли його повністю.

Касетні снаряди є неточними за своєю конструкцією та розкидають “бомби” на великій площі, які можуть не вибухнути від зіткнення та можуть становити довгострокову небезпеку для будь-кого, хто з ними стикається, подібно до наземних мін.

Вибух касетного снаряда створює “неприємні, криваві осколки” для будь-кого, у кого вони потрапили, через десятки суббоєзапасів, які одночасно вибухають на великій території, розповів CNN Марк Хізней, експерт зі зброї та заступник директора зі зброї Human Rights Watch.

Високопосадовці США публічно заявили, що планують надати українцям стільки підтримки, скільки їм потрібно, щоб дати Києву перевагу за столом переговорів з Росією, якщо до цього дійде.

Однак західна військова техніка не нескінченна, і оскільки запаси боєголовок скорочуються, українці дали зрозуміти США, що вони можуть використовувати касетні боєзапаси, які зараз припадають пилом на складах.

Для України касетні боєзапаси можуть розв’язати дві основні проблеми: потребу в більшій кількості боєзапасів для артилерії та ракетних систем і спосіб усунути кількісну перевагу Росії в артилерії.

Адміністрація Байдена не знімала цей варіант як крайній засіб, якщо запаси почнуть скорочуватися до критичного рівня. Але джерела кажуть, що ця пропозиція ще не отримала серйозного розгляду значною мірою через законодавчі обмеження, які Конгрес наклав на можливість США передавати касетні боєприпаси.

Ці обмеження стосуються снарядів із часткою нерозірваних боєзапасів понад 1%, що підвищує ймовірність того, що вони становлять ризик для цивільних. Президент Джо Байден міг би скасувати це обмеження, але адміністрація повідомила українцям, що це малоймовірно найближчим часом.

“Здатність України досягати успіхів на поточній і майбутній фазах конфлікту жодним чином не залежить від закупівлі зазначених боєзапасів і не пов’язана з нею”, — сказав CNN помічник у Конгресі.

І українці, і росіяни використовували касетні бомби після того, як Росія вдерлася в Україну в лютому. Проте росіяни, які також використовували ці снаряди, завдаючи руйнівного впливу на мирне населення в Сирії, використовували їх частіше проти цивільних цілей, зокрема парку, лікарні та культурного центру, йдеться в розслідуванні Human Rights Watch.

Використання Росією снарядів, включаючи 300-міліметрові касетні ракети “Смерч”, які можуть випустити 72 суббоєзапаси на площі розміром з футбольне поле, було задокументовано в десятках українських регіонів, зокрема у Харкові.

На запитання про негативне сприйняття використання касетних снарядів український посадовець швидко відповів, що вони відповідатимуть лише тим же.

“Росіяни використовують проти нас касетні боєприпаси. Стурбованість (США – ред.) викликана побічним збитком. Ми збираємося використовувати їх проти російських військ, а не проти російського населення”, — сказав український чиновник CNN.

США не підписали заборону 2010 року, відому як Конвенція про касетні боєзапаси, і зберігають великі запаси цих снарядів. Але представники адміністрації Байдена вважають, що, окрім обмежень Конгресу, у використання касетних боєзапасів є занадто багато недоліків – найбільшим є ризик, який вони становлять для цивільного населення – щоб виправдати їх передачу без крайньої потреби. І на даний час США не вважають, що боєзапаси є обов’язковими для успіху України на полі бою.

Проте українські чиновники стверджують, що росіяни широко використовують касетні снаряди, і переважно в цивільних районах. З цієї причини українці “багато разів” зверталися до Державного департаменту, Пентагону та Конгресу, щоб лобіювати боєзапаси.

Український депутат Олексій Гончаренко є одним із чиновників, які наполягали на тому, щоб США надали боєприпаси.

“Це надзвичайно важливо, перш за все тому, що це дійсно змінить ситуацію на полі бою. З ними Україна закінчить цю війну набагато швидше”, — сказав він CNN.

“Росія широко використовує проти України старі стилі, найварварськіші стилі касетних боєзапасів. Особисто я став жертвою цього. Я був під цим обстрілом. Тому ми маємо повне право використати це проти них”, — додав Гончаренко.

Український посадовець та інше джерело, знайоме із запитами, сказали, що українці хочуть мати касетні боєзапаси, сумісні як з наданими США ракетними установками HIMARS, так і зі 155-мм гаубицями, і стверджували, що вони дозволять українським військам ефективніше атакувати більші, більш розосереджені цілі, такі як скупчення російських солдатів і техніки.

Ні США, ні Україна не є підписантами Конвенції про касетні снаряди, яка забороняє використання, виробництво та накопичення таких касетних бомб через потенційний ризик для некомбатантів.

Але США почали поступово відмовлятись від них у 2016 році, оскільки вони “містили сотні менших вибухівок, “касетних бомб”, які часто залишалися нерозірваними на полі бою, становлячи небезпеку для цивільних”, згідно із заявою Центрального командування від 2017 року.

США замінили вдосконалені звичайні боєзапаси подвійного призначення, відомі як DPICM, на альтернативну боєголовку M30A1. M30A1 містить 180 000 дрібних осколків із вольфрамової сталі, які розлітаються під час удару та не залишають нерозірвані боєзапаси на землі. Проте українські чиновники кажуть, що DPICM, які зараз є на зберіганні США, можуть значно допомогти українським військовим на полі бою – більше, ніж M30A1.

“Вони (DPICM – ред.) більш ефективні, коли у вас є концентрація російських сил”, — сказав український чиновник CNN, зазначивши, що Україна просила зброю “багато місяців”.

“Росіяни використовують усі ці касетні боєзапаси, їм байдуже”, — сказав чиновник. “Ми будемо воювати з російськими військами, але росіяни воюють з нашими цивільними об’єктами”.