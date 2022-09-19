Про це інформує CNN.
“Ми розглядаємо всі українські Збройні сили та розглядаємо на майбутнє, які можливості їм знадобляться, і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в розбудові цих можливостей”, — зазначив посадовець під час фонової телефонної розмови з репортерами.
Наразі США не розглядають надання Україні зброї з більшою дальністю, ніж керована реактивна система залпового вогню (GMLRS), яка використовується з високомобільними артилерійськими ракетними системами (HIMARS), хоча офіційний представник не зазначив, чи буде така зброя на столі у майбутньому.
Раніше у ЗМІ зазначили, що Україна припинила публічно закликати Сполучені Шати надати високотехнологічне озброєння для боротьби з російською агресією. Однак насправді перемовини щодо надання Україні сучасного озброєння тривають за зачиненими дверима і навіть є деякі успіхи.
Так, за словами радників українського уряду, представників Пентагону та керівників оборонної промисловості США, обидві сторони обговорюють, чи надсилати Україні винищувачі F-16, системи ППО Patriot та безпілотників Gray Eagle, поки довготривалі угоди щодо фінансування ще тривають.
- Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що Бундесвер планує надати Україні дві реактивні системи залпового вогню MARS II та 50 бронеавтомобілів Dingo ATF.
- Папа Римський Франциск 15 вересня заявив, що постачання озброєння Україні іншими державами, є “морально законним”, адже Україні потрібно захищатись від російської агресії.
- Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі попередив, що залишається незрозумілим, як РФ може зреагувати на минулі невдачі на полі бою в Україні, і закликав до підвищеної пильності серед американських військ, коли відвідував базу в Польщі.
- Директор розвідувального управління міноборони США генерал-лейтенант Скотт Бер’єр зауважив, що невдачі російської армії в Україні свідчать про те, що Кремлю не вдасться досягти цілей, поставлених перед повномасштабним вторгненням. У розвідці Пентагону впевнені, що через це президенту РФ Володимиру Путіну доведеться змінити початкові цілі своєї так званої “спецоперації”.