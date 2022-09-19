За словами високопоставленого американського військового посадовця, танки "абсолютно готові" для спорядження в Україну в майбутньому, але вони не є варіантом для негайної боротьби через проблеми з навчанням, обслуговуванням і забезпеченням.

Про це інформує CNN.

“Ми розглядаємо всі українські Збройні сили та розглядаємо на майбутнє, які можливості їм знадобляться, і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в розбудові цих можливостей”, — зазначив посадовець під час фонової телефонної розмови з репортерами.

Наразі США не розглядають надання Україні зброї з більшою дальністю, ніж керована реактивна система залпового вогню (GMLRS), яка використовується з високомобільними артилерійськими ракетними системами (HIMARS), хоча офіційний представник не зазначив, чи буде така зброя на столі у майбутньому.

Раніше у ЗМІ зазначили, що Україна припинила публічно закликати Сполучені Шати надати високотехнологічне озброєння для боротьби з російською агресією. Однак насправді перемовини щодо надання Україні сучасного озброєння тривають за зачиненими дверима і навіть є деякі успіхи.

Так, за словами радників українського уряду, представників Пентагону та керівників оборонної промисловості США, обидві сторони обговорюють, чи надсилати Україні винищувачі F-16, системи ППО Patriot та безпілотників Gray Eagle, поки довготривалі угоди щодо фінансування ще тривають.