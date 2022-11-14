Оскільки російські війська відступили на півдні України, адміністрація Байдена оголосила про набір нових пакетів військової допомоги для України, проте у всіх з них була відсутня зброя, яку давно очікували українські військові: багатоцільовий безпілотник Grey Eagle, озброєний ракетами Hellfire.

Про це інформує CNN.

За словами двох офіційних осіб, американці побоюються втрати технології. Тому зараз розглядається можливість внесення потрібних модифікацій у конструкцію Gray Eagle, щоб прибрати з них найбільш чутливі технології.

“Існують конкретні та дуже технічні налаштування і обмеження, які можуть бути проведені з ними, що може зробити передачу дронів Україні можливим у найближчій перспективі. Але ці речі потребують часу і є досить складними”, – зауважив співрозмовник.

Офіційний представник США підтвердив, що армія очолює зусилля з вивчення того, які зміни можливі в безпілотнику, виготовленому компанією General Atomics і названому в армії як MQ-1C.

Однак без будь-яких змін Grey Eagle, який може нести чотири ракети Hellfire і літати на висоті 25 000 футів протягом майже 30 годин, швидше за все, не буде включено до майбутніх списків військової допомоги для України.

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Раніше The Wall Street Journal припустили, що у США не передадуть Україні новітні дрони Gray Eagle великого радіуса дії, через побоювання, що це спонукатиме РФ до ще більшої ескалації.

Україна попросила США надати дрони Gray Eagle MQ-1C ще кілька місяців тому. Проте, джерела WSJ стверджують, що Пентагон відмовив у задоволенні цього запиту, “з огляду на занепокоєння, що надання цих дронів може призвести до ескалації конфлікту” та продемонструє Москві, що США надають озброєння, здатне вражати цілі на території РФ.

17 членів Конгресу від обох партій ще в серпні закликали Адміністрацію США надати Україні ці дрони, здатні перебувати в небі понад 24 годин.

Довідка. General Atomics MQ-1C Grey Eagle — це середньовисотний безпілотний літальний апарат тривалої дії. Розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems для армії Сполучених Штатів Америки як модернізація General Atomics MQ-1 Predator.

Дальність польоту: 400 км, максимальна швидкість: 309 км/год, крейсерська швидкість: 250 км/год, вартість одиниці: 21 500 000–31 200 000 USD (2013).