США можуть спорядити Україні БМП Bradley – Байден

Про це інформує Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядається такий варіант, американський президент відповів: “Так”.

Поки що незрозуміло, скільки Bradley призначено Україні, але Сполучені Штати готують ще один пакет збройової допомоги, про який може бути оголошено найближчими днями.

Наприкінці минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив Конгресу США, що десятки мільярдів доларів допомоги, схвалені для боротьби з російським вторгненням, були не благодійністю, а інвестицією в глобальну безпеку.

Сполучені Штати вже направили Києву близько 21,3 мільярда доларів на безпекову допомогу.

Раніше Bloomberg з посиланням на свої джерела писав, що уряд США розглядає можливість відправлення бойових машин Bradley в Україну у межах подальшого пакета військової підтримки.

На відміну від M113, які були надані раніше, Bradley добре озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW. У Сполучених Штатах багато Bradley, хоча деякі з них старіші та потребують модернізації, тому запаси не є проблемою, зазначив колишній аналітик Білого дому з оборонного бюджету Марк Канкіан.

Довідка. M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems. При розробці БМП конструкторам поставили вимогу, щоб нова машина мала швидкість танка M1 Abrams, але й могла виконувати ті ж транспортні функції, що і гусеничний БТР M113.

У башті бойової машини встановлено комплекс озброєння, що налічує автоматичну гармату, кулемет та пускову установку ПТРК TOW. 25-мм гармата М242 Bushmaster має зовнішній ланцюговий привід автоматики та двострічкове живлення, що допускає швидкий перехід з одного типу пострілів на інший. Електродвигун потужністю 1,5 л приводить у рух роликовий ланцюг, пов’язаний з рамою затвора, із затвором і механізмом живлення. Можливі три режими вогню — одиночними пострілами та чергами з темпом стрільби 100 або 200 вистрілів/хв, максимальна скорострільність — 500 пострілів/хв. Боєкомплект становлять 900 унітарних пострілів, з яких 300 (зазвичай 225 з осколково-фугасними та 75 з бронебійними снарядами) споряджені та складовані в башті, а 600 перебувають у боєзакладці в корпусі машини.