США можуть спорядити Україні БМП Bradley – Байден

російсько-українська війна

05 січня

00:19 4 січня енергосистема працювала у повноцінних стабілізаційних графіках – Yasno

04 січня

21:56 На Закарпатті детектив БЕБ спільно з депутатом прикривали нелегальний ринок електронних сигарет за хабарі
21:22 Будь-яке послаблення підтримки України «заохочуватиме» Путіна продовжувати – глава МЗС Німеччини
21:12 На Харківщині під час розмінування загинув начальник групи піротехнічних робіт ДСНС
20:57 Економіка Гонконгу втратила потенційне зростання приблизно на 27 мільярдів доларів через пандемію COVID-19
20:47 «Збираємо плейліст й жарти з особистих листувань»: церемонія прощання із загиблим режисером монтажу Віктором Ониськом відбудеться у незвичному форматі
20:30 У Київській міській електричці в тестовому режимі запрацювала оплата проїзду банківською карткою – «Укрзалізниця»
20:20 Група солдатських вдів РФ закликала Путіна провести велику мобілізацію для війни проти України – Reuters
20:00 У Колорадо власницю похоронного бюро засудили до 20 років ув’язнення за незаконний продаж частин тіла – Reuters
19:31 В Азовському морі ворог утримує на бойовому чергуванні два кораблі
19:00 Війська РФ проводять інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро – Генштаб
18:11 Учасник Нацвідбору на «Євробачення-2023» Мойсей Бондаренко зіграв на скрипці в деокупованому Ізюмі
17:49 НАБУ оголосило в розшук суддю Вищого адмінсуду України через недостовірні дані в е-декларації
17:40 СБУ розслідує поїздки ексведучої каналів Медведчука в окуповані Донецьк і Маріуполь
17:16 Євросоюз надасть українським аграріям 15,5 мільйона доларів
17:06 У Бахмуті залишається остання група рятувальників ДСНС, які відмовилися евакуюватися
Допомагають перемагати
16:26 В Івано-Франківській області 14-річний юнак власноруч виготовив буржуйку для військових ЗСУ
15:59 Службову собаку Уну нагородили медаллю за пошук загиблих під завалами
15:53 На портал «Дія» повернули послугу, завдяки якій можна отримати довідку з Державного реєстру речових прав
15:34 У Китаї через спалах COVID-19 – переповнені крематорії, тому люди звертаються до місцевих тіньових бізнесів — Bloomberg
15:31 Мешканця Чернігівщини судитимуть за співпрацю зі спецслужбами Білорусі
15:27 В Україні через війну майже втричі впав ринок нерухомості
15:06 Росія очікує на чергову партію дронів-камікадзе – ГУР
15:03 Вагнерівці вивозять цивільних з передмістя Бахмута на фільтрацію до Ростова – ЦНС
Допомагають перемагати
14:55 Порошенко разом з волонтерами передали на фронт комплекси побутового обслуговування
14:43 У Польщі розглянуть можливість допуску до роботи авіадиспетчерів з України
14:43 Донеччина: за добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів, є загиблі та поранені
14:19 Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси – КМДА

США можуть спорядити Україні БМП Bradley – Байден

4 січня президент США Джо Байден зазначив, що нині розглядається питання щодо передачі Україні БМП Bradley, аби допомогти протистояти Росії на полі бою.

Четвер, 5 січня 2023, 01:07
Підтримати

Про це інформує Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядається такий варіант, американський президент відповів: “Так”.

Поки що незрозуміло, скільки Bradley призначено Україні, але Сполучені Штати готують ще один пакет збройової допомоги, про який може бути оголошено найближчими днями.

Наприкінці минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив Конгресу США, що десятки мільярдів доларів допомоги, схвалені для боротьби з російським вторгненням, були не благодійністю, а інвестицією в глобальну безпеку.

Сполучені Штати вже направили Києву близько 21,3 мільярда доларів на безпекову допомогу.

Раніше Bloomberg з посиланням на свої джерела писав, що уряд США розглядає можливість відправлення бойових машин Bradley в Україну у межах подальшого пакета військової підтримки.

На відміну від M113, які були надані раніше, Bradley добре озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW. У Сполучених Штатах багато Bradley, хоча деякі з них старіші та потребують модернізації, тому запаси не є проблемою, зазначив колишній аналітик Білого дому з оборонного бюджету Марк Канкіан.

Довідка. M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems. При розробці БМП конструкторам поставили вимогу, щоб нова машина мала швидкість танка M1 Abrams, але й могла виконувати ті ж транспортні функції, що і гусеничний БТР M113.

У башті бойової машини встановлено комплекс озброєння, що налічує автоматичну гармату, кулемет та пускову установку ПТРК TOW. 25-мм гармата М242 Bushmaster має зовнішній ланцюговий привід автоматики та двострічкове живлення, що допускає швидкий перехід з одного типу пострілів на інший. Електродвигун потужністю 1,5 л приводить у рух роликовий ланцюг, пов’язаний з рамою затвора, із затвором і механізмом живлення. Можливі три режими вогню — одиночними пострілами та чергами з темпом стрільби 100 або 200 вистрілів/хв, максимальна скорострільність — 500 пострілів/хв. Боєкомплект становлять 900 унітарних пострілів, з яких 300 (зазвичай 225 з осколково-фугасними та 75 з бронебійними снарядами) споряджені та складовані в башті, а 600 перебувають у боєзакладці в корпусі машини.

Теги: Bradley, Байден, допомога Україні, зброя україні, озброєння, підтримка України, США

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook