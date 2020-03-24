Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Так, ВООЗ фіксує помітне прискорення поширення COVID-19 на території США. На цю мить у країні більше ніж 42 тис. осіб заразилися коронавірусом.

Зазначається, що 85 % заражень, що сталися за останню добу, були в країнах Європейського союзу і США. 40 % з них — безпосередньо в Штатах.

Відповідаючи на запитання, чи можуть Сполучені Штати стати новим епіцентром спалаху, Харріс наголосила:

“Зараз ми спостерігаємо дуже велике прискорення в США, тому у них є такий потенціал. Ми не можемо сказати, що це так, але у цього є такий потенціал. У них дуже великий спалах і він посилюється”.

Досі Європа була епіцентром поширення коронавірусу, а Італія вважається найбільш постраждалою країною з найвищою у світі кількістю смертей, хоча останніми днями число загиблих там почало зменшуватися.

Представник ВООЗ також додала, що нові випадки COVID-19 слід очікувати щодня, поки нові обмежувальні заходи не наберуть чинності.