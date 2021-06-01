США можуть дозволити транзитні перельоти через країни Євросоюзу для всіх іноземців вже в липні.

Про це #Буквам повідомили у посольстві України в США.

Наразі до США можуть потрапити громадяни країни, легальні резиденти (власники green cards) та ті, хто мають туристичну візу.

Аби прилетіти до США є три варіанти – через Стамбул (Туреччина), країни Шенгенської зони чи Велику Британію.

“Наразі в США можна лише через Туреччину, через країни Шенгену і Велику Британію – тільки громадянам США або грін карт холдерам“, – пояснили в посольстві.

Тобто, якщо мандрівник є громадянином США чи має статус легального резидента, він має право літати з та в США через будь-який європейський аеропорт.

Для інших іноземців перелік значно менший та обмежується повітряним коридором у Стамбулі. Тобто, потрапити до США українець із туристичною візою може тільки транзитом через Стамбул.

Зважаючи на темпи кампанії з вакцинації проти коронавірусу, все більше країн світу відкривають свої кордони для туристів. В США таке рішення приймають у Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Коли США зможуть переглянути рішення та (не) відкрити транзитний коридор через ЄС – достеменно невідомо, однак існує ймовірність, що це буде в липні.

В посольстві пояснили, що наразі в США установи, які займаються розглядом таких питань ще зачинені та й процес може займати досить тривалий час. Планується, що вони почнуть відкриватися в липні. Можливо, тоді ж будуть перші зміни стосовно повного відкриття кордонів для мандрівників.

Нагадаємо, що у квітні цього року президент Джо Байден ініціював обмеження в’їзду іноземців на територію США. Зокрема, запроваджено обмеження на поїздки для громадян, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн членів Шенгенської Угоди, Великої Британії, Ірландії, Китаю, Бразилії, Ірану, Південно-Африканської Республіки (ПАР) та Індії.

Крім того, ці обмеження діють й для пасажирів, які перебували на територіях цих країн з метою транзиту. При цьому вони не стосуються громадян чи законних постійних мешканців США (green card holders).

З 26 січня цього року діють нові правила для пасажирів, які подорожують авіасполученням до США, незалежно від громадянства та місця постійного проживання.

Наразі усім пасажирам необхідно мати:

документ, що засвідчує негативний результат тесту на COVID-19, зроблений впродовж 72 годин до запланованої подорожі (для пасажирів віком від 2 років);

документ, що засвідчує одужання від COVID-19;

дозвіл від лікаря або органів охорони здоров’я на здійснення подорожі.

Мандрівникам також рекомендують робити повторний тест на COVID-19 на 3-5 день після прильоту до США та залишатись вдома протягом 7 днів, або протягом 10 днів у випадку відсутності результатів повторного тестування.

Додамо, що деякі американські штати запровадили індивідуальні правила для мандрівників. Детальну інформацію стосовно умов в’їзду в усі штати можна переглянути на сайті CDC.