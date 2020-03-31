Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Відповідні санкції було прийнято ще в грудні 2016 року президентом Бараком Обамою. Санкції було введено відносно декількох країн, які представляли загрозу для США в кіберпросторі. Серед них значиться Росія.
“Це значуща зловмисна діяльність у кіберпросторі досі несе надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці США. З цієї причини надзвичайний стан, оголошений 1 квітня 2015 року, має залишатися в силі після 1 квітня 2020 року”, – зазначено в документі.
Новим указом Трамп продовжив дію обмежень на рік.
“Я продовжую на один рік надзвичайний стан, введений указом від 1 квітня 2015 року”, – заявив Трамп з цього приводу.
Тепер повідомлення мають опублікувати в Федеральному реєстрі і передати до Конгресу.
Указ дає можливість міністерству фінансів вводити санкції проти осіб, які здійснюють кібератаки проти США. Чиновники можуть блокувати рахунки і будь-які активи на території країни, залученої в кібератаки.
- Раніше повідомлялося, що кіберкомандування (Cyber Command) Сполучених Штатів розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія втрутиться або намагатиметься втручатися в американські вибори в 2020 року шляхом злому виборчих систем та інших методів.
- 6 січня минулого року американська розвідка опублікувала доповідь про втручання Росії в президентські вибори в США. Згідно з доповіддю, США розцінюють дії Росії і Путіна як мали на меті підірвати суспільну віру в демократичний процес у США, спотворити авторитет Клінтон і завдати шкоди потенційному президенту США.