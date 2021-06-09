Президент Джозеф Байден продовжив дію санкції США проти Білорусі, які вперше були введені у 2006-му році.

Відповідна заява опублікована на сайті Білого дому.

“Дії та політика певних членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують становити незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці та закордонній політиці США. Через це, надзвичайна ситуація оголошена 16 червня, 2006-го року, має продовжити діяти після 16-го червня 2021-го року. Тому, у відповідності до розідлу 202(d) Закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на рік надзвичайну ситуацію оголошено виконавчим указом 13405”, – йдеться у тексті.

11 липня 2020 року санкції продовжив президент Дональд Трамп.

Рішення про продовження указу 13405 мають прийматися щорічно. Якщо це не відбувається, то протягом трьох місяців указ автоматично втрачає силу.

Санкції щодо Мінська ввів Джордж Буш-молодший після того, як США визнали недемократичними президентські вибори 2006 року.

Санкції забороняють особам, внесеним до чорного списку, в’їзд в Сполучені Штати і заморожують їх активи в банках США; компаніям США забороняється вести з підсанкційними компаніями справи.

У списку санкцій президент Олександр Лукашенко, його старший син Віктор; Лідія Єрмошина, голова Центральної виборчої комісії з 1996 р.; Віктор Шейман, раніше держсекретар Ради безпеки; Дмитро Павличенко, тодішній начальник СОБР МВС та інші.