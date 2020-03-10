Влада США наказали почати виведення військ з території Афганістану 9 березня. Це рішення прийнято в рамках укладеної угоди з радикальним рухом "Талібан".

Про це повідомляє AFP.

Раніше США підписали мирну угоду з “Талібаном”, метою якої є припинення вісімнадцятирічного кровопролиття в Афганістані і повне виведення американських військ з країни.

Угода передбачає, що протягом 3 – 4 місяців з Афганістану виведуть конкретну кількість американських військових. Їх кількість має скоротитися з 13 до 8,6 тисяч. Протягом 14 місяців з Афганістану повинні вийти і інші війська.

Крім американських військ, Афганістан повинні покинути війська країн-союзників США по НАТО.

Офіційно виведення військових з США почався через кілька годин після церемонії присяги президента Афганістану Ашрафа Гані і прем’єр-міністра Абдулла Абдулла.

Згідно з умовами підписаної угоди, таліби обіцяють не дозволяти екстремістам “використовувати країну як плацдарм для нападу на США або їх союзників”.