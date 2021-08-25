США готові надавати політичний притулок біженцям з Афганістану у разі відсутності причин для отримання імміграційної візи.

Про це повідомила речниця Білого дому.

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що всі країни, які евакуюють своїх громадян з аеропорту в Кабулі, намагаються завершити процес до 31 серпня, оскільки представники “Талібану” не погоджуються продовжувати.

Він зробив акцент на тому, що темпи евакуації людей з аеропорту — зростають. За словами Блінкена, з 14 серпня з Кабула евакуювали 4,5 тисячі американських громадян. Загалом, за інформацією Держдепу США, в країні було 6 тисяч американців.

США евакуювали майже всіх своїх громадян, але знайти ще тисячу американців складно, оскільки їх пересування Афганістаном не відстежувалося.

Блінкен пояснив, що в разі, якщо продовжити евакуацію після 31 серпня не вдасться, США все одно докладатимуть дипломатичних та економічних зусиль, аби зберегти присутність в Афганістані.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі додала з цього приводу, що афганці без імміграційних віз, які потраплять в США, матимуть право подати запит на отримання політичного притулку. Вона нагадала, що імміграційні візи отримали лише ті афганці, які протягом 20-річної війни допомагали американським та союзним військам й члени їх родин.

Це передбачає альтернативні плани з евакуації афганців, розроблені Держдепартаментом та Пентагоном.

Окрім політичного прихистку, афганці зможуть отримати й інші можливості для легалізації в США. Важливо, що у разі відмови їх не депортуватимуть назад до Афганістану. Можливо, це буде якась третя країна.

30 та 31 серпня, в останні дні евакуації людей з аеропорту Кабула, США заберуть передусім своїх військовослужбовців. Наразі таких понад 5 тисяч.

Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та розв’язання конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.