Адміністрація президента США Джо Байдена планує 26 січня надіслати до Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки" Кремля.

Про це повідомляє міжнародна агенція CNN.

У пропозиції будуть вкладені спільні галузі, у яких Сполучені Штати та Росія можуть співпрацювати:

контроль за озброєнням;

підвищення прозорості;

зниження ризиків та розміщення ракетних систем.

Високопоставлені представники адміністрації зазначили, що деталі відповіді США будуть глибшими, ніж те, що Штати заявили публічно.

За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, залежно від змісту відповіді – російські офіційні особи підготують відповідні пропозиції Путіну щодо наступних кроків.

Водночас офіційні особи США вважають, що відповідь Штатів може спонукати до переговорів з Росією.

Сполучені Штати не планують оприлюднити свої пропозиції, але високопосадовці переконані в тому, що є висока ймовірність того, що Росія оприлюднить документ.