Про це повідомляє міжнародна агенція CNN.
У пропозиції будуть вкладені спільні галузі, у яких Сполучені Штати та Росія можуть співпрацювати:
- контроль за озброєнням;
- підвищення прозорості;
- зниження ризиків та розміщення ракетних систем.
Високопоставлені представники адміністрації зазначили, що деталі відповіді США будуть глибшими, ніж те, що Штати заявили публічно.
За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, залежно від змісту відповіді – російські офіційні особи підготують відповідні пропозиції Путіну щодо наступних кроків.
Водночас офіційні особи США вважають, що відповідь Штатів може спонукати до переговорів з Росією.
Сполучені Штати не планують оприлюднити свої пропозиції, але високопосадовці переконані в тому, що є висока ймовірність того, що Росія оприлюднить документ.
- Нагадаємо, американський лідер зазначив, що ситуація на українському кордоні залишається невизначеною. За словами Джо Байдена, Росія стягує до кордону тисячі своїх військ, проте ніхто не знає точно, чи наважиться Володимир Путін на вторгнення в Україну.
- Прессекретар Білого дому Джен Псакі, заявила, що США та НАТО не планують розміщувати контингент військ в Україні. Натомість Сполучені Штати пообіцяли “суворі санкції” щодо РФ у разі вторгнення в Україну.
- Також НАТО посилить військову присутність у Східній Європі через загрозу російського вторгнення в Україну.