Про це американський Президент особисто повідомив у Twitter.

“Я щойно підписав закон про двопартійне державне фінансування, який… надає Україні історичні 13,6 млрд доларів фінансування”, – зазначив президент США.

I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic $13.6 billion in funding to Ukraine. — President Biden (@POTUS) March 15, 2022

Наразі половини погодженої суми планують спрямувати на озброєння та оснащення української армії, а також на споряджання американських військ в решту країн Східної Європи.

Решту суми нададуть Україні як гуманітарну та економічну допомогу, а також на зміцнення оборони союзників у регіоні та захист їхніх енергетичних ресурсів.

Військова допомога: близько $6,5 мільярдів, приблизно половина пакету допомоги, надійде до Міністерства оборони США, щоб воно могло розгорнути війська в регіоні та відправити оборонне обладнання в Україну.

Гуманітарна допомога: понад $4 мільярди нададуть гуманітарну підтримку біженцям, які тікають з України, та людям, переміщеним в Україні, а також невідкладну продовольчу допомогу, медичну допомогу та невідкладну підтримку вразливим громадам у регіоні.

Економічна допомога: майже $1,8 мільярда нададуть, аби задовольнити економічні потреби України та сусідніх країн, наприклад, у питаннях кібербезпеки та енергетики.

Закон також вимагає виділити $25 мільйонів для американського агентства глобальних медіа, незалежного федерального агентства, для боротьби з дезінформацією в новинах за кордоном. Ще $120 мільйонів допоможуть підтримати місцевих українських активістів і журналістів та сприяти відповідальності за порушення прав людини РФ.