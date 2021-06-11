В Міністерстві оборони США повідомили про надання Україні пакету військової допомоги в розмірі 150 мільйонів доларів. Це гроші на військове обладнання, підготовку, консультації - заради зближення з НАТО.

Про це сказано на сайті Міноборони США.

Зокрема, пакет військової допомоги передбачає передачу Україні протиартилерійських радарів, засобів для протидії ворожим безпілотникам, захищених засобів зв’язку, засобів радіоелектронної боротьби, медичного спорядження і так далі.

Аби отримувати таку допомогу й надалі, в Пентагоні закликали Україну продовжувати здійснювати реформи в оборонному секторі задля “досягнення сумісності з принципами демократичного цивільного контролю над військовими силами, прийнятому в межах НАТО”.

В повідомленні сказано, що Пентагон проведе тренінги для BBC України.

Це останній пакет військової допомоги США для України у 2021 фінансовому році. Надання допомоги означає, що Україна “досягла значного прогресу в проведенні оборонних реформ в цьому році, як того вимагає Закон щодо повноважень у сфері національної оборони.

В обмін на фінансову допомогу Україна зобов’язується продовжувати реформи, аби збройні сили країни відповідали стандартам НАТО, ухвалити стратегію оборонної промисловості, ухвалити заходи щодо контролю за прямими закордонними інвестиціями на основі інтересів національної безпеки, підвищити ефективність та прозорість циклу оборонних закупок, просувати реформи щодо управління людськими ресурсами.

В Пентагоні нагадали, зо з 2014 року США виділили Україні 2,5 мільярди доларів військової допомоги та збираються продовжувати.

Нагадаємо, що 1 січня Сенат приєднався до Палати представників США в голосуванні за скасування вето на закон про оборонний бюджет. Документ передбачав посилення санкцій проти “Північного потоку-2” й виділення 250 млн доларів США військової допомоги Україні у 2021 році. З них 75 млн доларів планується спрямувати на придбання для Збройних сил України летальних видів озброєння (що на 25 млн доларів більше, ніж у 2020 році).