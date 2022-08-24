Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари, щоб забезпечити продовження оборони у довгостроковій перспективі.

“Я знаю, що цей День Незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі було вбито або поранено, мільйони були вимушені залишити свої домівки, і так багато інших стали жертвами російських звірств і нападів. Але шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік Незалежності”, — зазначив Байден.

Також надання фінансової допомоги підтвердив голова українського Мінфіну Сергій Марченко: “У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів 3 млрд доларів США до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового Банку. Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України”, написав він у Facebook.