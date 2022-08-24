Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари, щоб забезпечити продовження оборони у довгостроковій перспективі.
“Я знаю, що цей День Незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі було вбито або поранено, мільйони були вимушені залишити свої домівки, і так багато інших стали жертвами російських звірств і нападів. Але шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік Незалежності”, — зазначив Байден.
Також надання фінансової допомоги підтвердив голова українського Мінфіну Сергій Марченко: “У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів 3 млрд доларів США до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового Банку. Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України”, написав він у Facebook.
- Вчора повідомлялося, що за інформацією ЗМІ, у Сполучених Штатах Америки, в День Незалежності України готуються оголосити про додатковий пакет військової допомоги на три мільярди доларів.
- Міноборони США готове укласти контракт на безпілотні літальні апарати-камікадзе більшого радіуса дії з більшою потужністю Switchblade 600 для України, більш ніж через п’ять місяців після того, як вони були призначені для боротьби з РФ.
- Після телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про новий пакет безпекової допомоги від Сполучених Штатів.