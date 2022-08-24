Сполучені Штати Америки віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. У рамках цього зобов’язання президент Джо Байден оголосив про найбільший на сьогодні транш допомоги у сфері безпеки: близько 2,98 мільярда доларів США зброєю та обладнанням.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари, щоб забезпечити продовження оборони у довгостроковій перспективі.

“Я знаю, що цей День Незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі було вбито або поранено, мільйони були вимушені залишити свої домівки, і так багато інших стали жертвами російських звірств і нападів. Але шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік Незалежності”, — зазначив Байден.

Також надання фінансової допомоги підтвердив голова українського Мінфіну Сергій Марченко: “У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів 3 млрд доларів США до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового Банку. Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України”, написав він у Facebook.