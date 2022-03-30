Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на Білий дім.
У заяві Білого дому йдеться: Байден запевнив Президента України, що США “мають намір надати українському уряду $500 мільйонів прямої бюджетної допомоги”.
Бюджетна допомога, за словами американського посадовця, передбачена зокрема для виплати заробітної плати.
“Лідери держав обговорили, як Сполучені Штати цілодобово працюють над виконанням основних запитів України про допомогу в безпеці, критичний вплив цієї зброї на конфлікт, а також продовження зусиль США із союзниками та партнерами щодо виявлення додаткових можливостей для допомоги українським військовим захищати свою країну”, — йдеться у заяві Білого дому.
Окрім цього, Байден також переглянув додаткові санкції та гуманітарну допомогу.
Телефонні перемовини відбулися через день після того, як Байден та інші американські посадовці висловили сумніви щодо сигналів, що РФ скорочує свої військові операції під Києвом, оскільки очікували на сильніші ознаки деескалації, перш ніж оцінити наміри Москви.
Джо Байден наголосив, що США продовжать застосовувати “жорсткі санкції” та надавати “українським військовим можливість захищатися”.
- Нагадаємо, двопартійна група сенаторів США звернулась до адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з закликом пришвидшити постачання озброєння для України.
- Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не бачив ознак того, що переговори між Україною та РФ “просуваються ефективним шляхом”, оскільки США не спостерігають “ознак справжньої серйозності” з боку РФ.
- Також стало відомо, що США та союзники планують посилити санкції проти секторів російської економіки. Обмеження можуть запровадити щодо категорій, які відповідають за ланцюги постачання, що допомагають РФ у продовженні агресії проти України.