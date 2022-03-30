Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, що тривала близько години. Зеленський написав у Twitter, що вони "поділилися оцінкою ситуації на полі бою та за столом переговорів. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу".

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на Білий дім.

У заяві Білого дому йдеться: Байден запевнив Президента України, що США “мають намір надати українському уряду $500 мільйонів прямої бюджетної допомоги”.

Бюджетна допомога, за словами американського посадовця, передбачена зокрема для виплати заробітної плати.

“Лідери держав обговорили, як Сполучені Штати цілодобово працюють над виконанням основних запитів України про допомогу в безпеці, критичний вплив цієї зброї на конфлікт, а також продовження зусиль США із союзниками та партнерами щодо виявлення додаткових можливостей для допомоги українським військовим захищати свою країну”, — йдеться у заяві Білого дому.

Окрім цього, Байден також переглянув додаткові санкції та гуманітарну допомогу.

Телефонні перемовини відбулися через день після того, як Байден та інші американські посадовці висловили сумніви щодо сигналів, що РФ скорочує свої військові операції під Києвом, оскільки очікували на сильніші ознаки деескалації, перш ніж оцінити наміри Москви.

Джо Байден наголосив, що США продовжать застосовувати “жорсткі санкції” та надавати “українським військовим можливість захищатися”.