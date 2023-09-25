Уряд Сполучених Штатів Америки надасть Україні $522 млн на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми, а також на розвиток енергогенерації.

Як повідомляється на сайті посольства США в Україні, відповідний меморандум підписали уряди обох держав.

Цей меморандум сприятиме підвищенню енергетичної безпеки України та перетворенню енергетичного сектору на сучасний та диверсифікований.