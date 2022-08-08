США нададуть Україні додаткові $4,5 млрд на потреби бюджету

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Бюджетний грант у розмірі 4,5 мільярда доларів США спрямують на фінансування нагальних потреб уряду, зокрема виплати пенсій, соціального забезпечення та охорони здоров’я, завдяки чому загальна фінансова допомога США для України з моменту лютневого нападу РФ досягне 8,5 мільярда доларів США.
Фінансування, узгоджене з Міністерством фінансів США через Світовий банк, надходитиме до уряду України траншами, починаючи з виплати 3 мільярдів доларів у серпні, повідомило USAID.
Пакет озброєнь на суму 1 мільярд доларів, оголошений Пентагоном, є найбільшим окремим військовим пакетом за повноваженнями президента Джо Байдена, що містить ракетні боєприпаси великої дальності та броньовані медичні транспортні засоби.
Фіскальний і військовий пакети допомоги – про обидва вперше повідомив Reuters у понеділок – взяті з пакету допомоги Україні на 40 мільярдів доларів, схваленого Конгресом у травні.
Загалом цього року Сполучені Штати надали Україні понад 18 мільярдів доларів.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд доларів. Пакет міститиме боєприпаси для HIMARS і NASAMS, переносні ракетно-зенітні комплекси Javelin, протипіхотні боєприпаси, медичне обладнання та інше.
- Японський уряд анонсував нову допомогу Україні. Країна планує передати фургони та безпілотники.
- Раніше Сполучені Штати надали Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі 500 мільйонів доларів.
- Водночас Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що у Європейському Союзі прийняли рішення про надання важкого озброєння Україні без оголошення постачання.