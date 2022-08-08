США нададуть Україні додаткові $4,5 млрд на потреби бюджету

Сполучені Штати нададуть додаткову допомогу Україні на 5,5 мільярдів доларів, що складається з 4,5 мільярда доларів бюджетної підтримки та 1 мільярда доларів військової допомоги, щоб допомогти їй впоратися з негараздами цьогорічного російського вторгнення.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Бюджетний грант у розмірі 4,5 мільярда доларів США спрямують на фінансування нагальних потреб уряду, зокрема виплати пенсій, соціального забезпечення та охорони здоров’я, завдяки чому загальна фінансова допомога США для України з моменту лютневого нападу РФ досягне 8,5 мільярда доларів США.

Фінансування, узгоджене з Міністерством фінансів США через Світовий банк, надходитиме до уряду України траншами, починаючи з виплати 3 мільярдів доларів у серпні, повідомило USAID.

Пакет озброєнь на суму 1 мільярд доларів, оголошений Пентагоном, є найбільшим окремим військовим пакетом за повноваженнями президента Джо Байдена, що містить ракетні боєприпаси великої дальності та броньовані медичні транспортні засоби.

Фіскальний і військовий пакети допомоги – про обидва вперше повідомив Reuters у понеділок – взяті з пакету допомоги Україні на 40 мільярдів доларів, схваленого Конгресом у травні.

Загалом цього року Сполучені Штати надали Україні понад 18 мільярдів доларів.