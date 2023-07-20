19 липня у Києві Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер оголосила, що USAID виділить додаткові кошти на потреби розвитку у сумі $15 млн. з метою подальшого зміцнення своїх програм у сфері психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки – у т.ч. у рамках ініціативи Першої леді України Олени Зеленської зі впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я.

Розв’язана Російською Федерацією жорстока повномасштабна війна, що триває вже понад 500 днів, лягає надважким тягарем на систему послуг у сфері психологічного здоров’я, бо військова навала Росії завдає психологічних травм мешканцям усіх українських регіонів. Аби допомогти Україні забезпечити ці потреби, з лютого 2022 року USAID спрямувало майже $36 млн. коштів на те, щоб розширити доступ до послуг у сфері психологічного здоров’я та психосоціальної підтримки по всій території країни.

Оголошені сьогодні нові обсяги допомоги забезпечать подальше зміцнення програм і проєктів USAID, які мають сприяти стійкості української системи послуг у сфері психологічного здоров’я та психосоціальної підтримки. USAID тісно співпрацюватиме з Урядом України та Ініціативою Першої леді з питань ментального здоров’я з тим, щоб зміцнити систему надання послуг і забезпечити розробку нової національної моделі та програми ментального здоров’я і психологічної допомоги. Ці заходи мають на меті вдосконалити навички українських фахівців у сфері психологічного здоров’я та їхню здатність надавати відповідні послуги.

Починаючи з 2015 року, USAID допомагає надавати послуги у сфері психологічного здоров’я українським ветеранам. Це включає впровадження методики CETA (терапевтичного підходу на основі спільних елементів – Common Elements Treatment Approach) – моделі немедикаментозної психологічної допомоги, яка довела свою ефективність у лікуванні психічних розладів в Україні. Поряд із реагуванням на нагальні проблеми, що виникають внаслідок вторгнення Росії, мета USAID також полягає у тому, щоб допомогти Україні створити єдину, комплексну, доступну та стійку систему надання послуг у сфері психологічного здоров’я, здатну забезпечити довготермінові потреби українського суспільства.

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