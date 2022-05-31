Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
За його словами, США нададуть Україні MLRS та ракети до них. Однак це будуть ракети з такою дальністю, щоб українські військові не змогли завдати ракетних ударів по території Росії.
“Уточнюючі коментарі від адміністрації Байдена щодо MLRS більш обнадійливі. Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, аніж є в українців зараз, проте не ракети, які можуть вдарити углиб Росії”, – написав Макфол.
Він також додав, що не всі MLRS мають однакові можливості і краще отримати системи з меншою дальністю, аніж зовсім ніякого озброєння.
Додамо що напередодні президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не будуть надавати Україні MLRS, які можуть бути використані для завдання ударів по території РФ.
- Нагадаємо, що за даними американського видання The New York Times, адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення щодо постачання Україні реактивних систем залпового вогню (MLRS). Офіційно про надання озброєння можуть оголосити вже наступного тижня.
- Також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав до подальшої військової підтримки України. Він наголосив на необхідності надіслати українським військовим наступальне озброєння, таке як реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі на більшій відстані.
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відбити наступ російських окупантів на сході України, зірвати плани РФ щодо анексії Херсона, зупинити тортури на тимчасово окупованих територіях та запобігти глобальній продовольчій кризі може споряджання до України реактивних систем залпового вогню MLRS.