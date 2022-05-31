Співголова міжнародної робочої групи щодо санкцій проти РФ та експосол США в Росії Майкл Макфол повідомив, що Україна все ж отримає від Сполучених Штатів ракетні системи залпового вогню (MLRS).

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, США нададуть Україні MLRS та ракети до них. Однак це будуть ракети з такою дальністю, щоб українські військові не змогли завдати ракетних ударів по території Росії.

“Уточнюючі коментарі від адміністрації Байдена щодо MLRS більш обнадійливі. Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, аніж є в українців зараз, проте не ракети, які можуть вдарити углиб Росії”, – написав Макфол.

Він також додав, що не всі MLRS мають однакові можливості і краще отримати системи з меншою дальністю, аніж зовсім ніякого озброєння.

Додамо що напередодні президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не будуть надавати Україні MLRS, які можуть бути використані для завдання ударів по території РФ.