Про це йдеться у повідомленні пресслужби міноборони Сполучених Штатів.
У Пентагоні наголосили, що США й надалі працюватимуть з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку.
До нового пакета військової допомоги увійшли:
- Додаткові боєзапаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 5000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);
- 5000 одиниць протитанкової зброї;
- Високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
- Понад 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- Стрілецька зброя та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
- Медичне приладдя.
Новий пакет військової допомоги Україні вирішили виділити після зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна з міністрами оборони майже 50-ти держав у межах Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі цього тижня, на якій лідери зобов’язалися надати додаткову допомогу у сфері безпеки.
На зустрічі ухвалили рішення, що Україна отримає допомогу також від інших держав.
Зокрема Німеччина вже передала Україні першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T. Це допоможе Україні краще захистити своє цивільне населення від російських авіаударів. Німеччина також нещодавно оголосила, що поставить більше ракетних систем MARS і гаубиць.
Іспанія оголосила, що надасть чотири пускові установки HAWK для посилення протиповітряної оборони України.
Норвегія, Німеччина та Данія інвестували у словацьке виробництво гаубиць.
“Загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили понад 18,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 20,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та приблизно 17,6 мільярда доларів з початку неспровокованої та жорстокої дії Росії вторгнення 24 лютого”, – резюмували у відомстві.
- Майже через майже вісім місяців після початку вторгнення російських військ в Україну громадяни провідних країн Заходу виступають переважно проти поступок росіянам, які б нібито мали сприяти припиненню бойових дій.
- Після початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 6 000 одиниць техніки й використовують боєприпаси в такій кількості, які не зможе компенсувати у зв’язку із санкціями Заходу.