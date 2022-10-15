Міністерство оборони США оголосило про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на суму 725 млн доларів. У відомстві зауважили, що це вже 23 дозвіл від адміністрації президента США Джо Байдена на вилучення озброєння зі складу Пентагону для України від серпня 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міноборони Сполучених Штатів.

У Пентагоні наголосили, що США й надалі працюватимуть з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку.

До нового пакета військової допомоги увійшли:

Додаткові боєзапаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);

5000 одиниць протитанкової зброї;

Високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

Понад 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

Стрілецька зброя та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

Медичне приладдя.

Новий пакет військової допомоги Україні вирішили виділити після зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна з міністрами оборони майже 50-ти держав у межах Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі цього тижня, на якій лідери зобов’язалися надати додаткову допомогу у сфері безпеки.

На зустрічі ухвалили рішення, що Україна отримає допомогу також від інших держав.

Зокрема Німеччина вже передала Україні першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T. Це допоможе Україні краще захистити своє цивільне населення від російських авіаударів. Німеччина також нещодавно оголосила, що поставить більше ракетних систем MARS і гаубиць.

Іспанія оголосила, що надасть чотири пускові установки HAWK для посилення протиповітряної оборони України.

Норвегія, Німеччина та Данія інвестували у словацьке виробництво гаубиць.

“Загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили понад 18,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 20,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та приблизно 17,6 мільярда доларів з початку неспровокованої та жорстокої дії Росії вторгнення 24 лютого”, – резюмували у відомстві.