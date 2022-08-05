У ЗМІ поширюються повідомлення, що наступний пакет допомоги для України від США у сфері безпеки становитиме 1 мільярд доларів. Очікується, що він включатиме боєприпаси для зброї далекого радіусу дії, зокрема для HIMARS та броньованих медичних транспортних засобів.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що заяву допомогу можуть оголосити вже в понеділок.

Чиновники на умовах анонімності заявили Reuters, що президент Джо Байден ще не підписав черговий пакет озброєнь. Вони попередили, що пакети зі зброєю можуть змінюватися за вартістю та вмістом до того, як вони будуть підписані.

Однак, якщо документ буде підписано в чинному вигляді, він становитиме 1 мільярд доларів і включатиме боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетної системи NASAMS і до 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.