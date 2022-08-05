Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що заяву допомогу можуть оголосити вже в понеділок.
Чиновники на умовах анонімності заявили Reuters, що президент Джо Байден ще не підписав черговий пакет озброєнь. Вони попередили, що пакети зі зброєю можуть змінюватися за вартістю та вмістом до того, як вони будуть підписані.
Однак, якщо документ буде підписано в чинному вигляді, він становитиме 1 мільярд доларів і включатиме боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетної системи NASAMS і до 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.
- Раніше п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” наголосив, що Україні потрібна зброя, яка може змінити хід російсько-української війни. Зокрема, танки Leopard, гаубиці М777 та літаки F-16.
- Найновіший пакет військової допомоги Україні від США міститиме додаткові системи HIMARS, ще більше боєприпасів і значну кількість безпілотних систем Phoenix Ghost.
- Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес оприлюднив деталі наступного пакета британської військової підтримки Україні, зокрема з планами спорядити десятки артилерійських установок, сотні безпілотників, 50 000 артилерійських снарядів і сотні протитанкових одиниць протягом найближчих тижнів.