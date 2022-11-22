Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів США з посиланням на заяву міністерки фінансів Джанет Єллен.

“Сьогодні Сполучені Штати продовжують виконувати свої непохитні зобов’язання перед Україною, мобілізувавши додаткові 4,5 мільярда доларів у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки”, – заявила Джанет Єллен.

А також зазначила, що ці кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної широкомасштабної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, зокрема заробітної плати для лікарів, державних службовців та вчителів. А також виплачувати соціальну допомогу людям похилого віку та іншим вразливим категоріям.

Також міністерка фінансів США наголосила, що у поєднанні з підтримкою США у сфері безпеки та величезною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом опору України широкомасштабному вторгненню РФ.

“Ці виплати збільшать загальну пряму бюджетну підтримку України з боку США до 13 мільярдів доларів. Ми закликаємо інших донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні. Крім надання економічної підтримки, міністерство фінансів та уряд США продовжать використовувати всі доступні інструменти, включаючи нашу історичну санкційну коаліцію, щоб послабити військову машину Путіна”, – підсумувала Джанет Єллен.