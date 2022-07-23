Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати нададуть на озброєння України стільки реактивних артилерійських систем HIMARS, "скільки зможуть".

Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Наразі мета — досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню та надати якомога більше артилерії й ракет для цих систем.

Водночас він додав, що 50 чи 60 установок буде складно зібрати та передати українським військовим.

За його словами, це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших країн: “Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати й передати”, — сказав Сміт.

ДОВІДКА. HIMARS – американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі. Це точна керована система з розширеною дальністю. Максимальна дальність — 300 км. Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.