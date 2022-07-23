Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
Наразі мета — досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню та надати якомога більше артилерії й ракет для цих систем.
Водночас він додав, що 50 чи 60 установок буде складно зібрати та передати українським військовим.
За його словами, це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших країн: “Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати й передати”, — сказав Сміт.
ДОВІДКА. HIMARS – американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі. Це точна керована система з розширеною дальністю. Максимальна дальність — 300 км. Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.
- Раніше п’ятий Президент України Петро Порошенко закликав партнерів надати Україні потужного озброєння, зокрема американські реактивні артилерійські системи HIMARS. Також голова “Європейської Солідарності” наголосив, що Збройні сили України (ЗСУ) ефективно застосовують західне озброєння, якого боїться РФ.
- Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає новий пакет допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У його межах передадуть сучасні західні системи протиповітряної оборони та ракетні системи HIMARS.