Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

Зазначається, що держава прагне підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликають всі країни наслідувати цей приклад. Штати мають зробити це для врегулювання дефіциту та запобігання голоду у світі.

Зауважимо, що гори пшениці, що застрягли в Україні, вже обтяжували глобальне постачання продовольства. Однак хвиля спеки в Європі лише погіршила ситуацію.

Ще до того, як урожай у Європі почав в’янути від спеки, продовольча криза була гострою частково через російське вторгнення в Україну. Зерно в Україні також страждає, але від війни. Зокрема, внаслідок російських обстрілів частішає згорання посівів –  цього тижня у прифронтовому Сіверську світ побачив спалені та почорнілі поля з пшеницею.

Крім того, фермери поблизу портових міст стурбовані тим, що якщо через блокування вивезення зерна їхні бункери незабаром не будуть спорожнені, у них не буде місця для зберігання нового врожаю.