Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

Зазначається, що держава прагне підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликають всі країни наслідувати цей приклад. Штати мають зробити це для врегулювання дефіциту та запобігання голоду у світі.

The United States will contribute $68 million to the World Food Program to buy Ukrainian wheat to address the world’s pressing food crisis. We’re committed to supporting global food security for the most vulnerable and call on all countries to follow suit. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 17, 2022

Зауважимо, що гори пшениці, що застрягли в Україні, вже обтяжували глобальне постачання продовольства. Однак хвиля спеки в Європі лише погіршила ситуацію.

Ще до того, як урожай у Європі почав в’янути від спеки, продовольча криза була гострою частково через російське вторгнення в Україну. Зерно в Україні також страждає, але від війни. Зокрема, внаслідок російських обстрілів частішає згорання посівів – цього тижня у прифронтовому Сіверську світ побачив спалені та почорнілі поля з пшеницею.

Крім того, фермери поблизу портових міст стурбовані тим, що якщо через блокування вивезення зерна їхні бункери незабаром не будуть спорожнені, у них не буде місця для зберігання нового врожаю.