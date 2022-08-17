Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.
Зазначається, що держава прагне підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликають всі країни наслідувати цей приклад. Штати мають зробити це для врегулювання дефіциту та запобігання голоду у світі.
The United States will contribute $68 million to the World Food Program to buy Ukrainian wheat to address the world’s pressing food crisis. We’re committed to supporting global food security for the most vulnerable and call on all countries to follow suit.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 17, 2022
Зауважимо, що гори пшениці, що застрягли в Україні, вже обтяжували глобальне постачання продовольства. Однак хвиля спеки в Європі лише погіршила ситуацію.
Ще до того, як урожай у Європі почав в’янути від спеки, продовольча криза була гострою частково через російське вторгнення в Україну. Зерно в Україні також страждає, але від війни. Зокрема, внаслідок російських обстрілів частішає згорання посівів – цього тижня у прифронтовому Сіверську світ побачив спалені та почорнілі поля з пшеницею.
Крім того, фермери поблизу портових міст стурбовані тим, що якщо через блокування вивезення зерна їхні бункери незабаром не будуть спорожнені, у них не буде місця для зберігання нового врожаю.
- 16 липня в умовах воєнного стану українські аграрії завершили найважчу посівну кампанію за всю історію незалежності України.
- Раніше повідомлялося, що на тлі російського вторгнення український урожай може скоротитися на 20%.
- За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, посівна кампанія в Україні, попри безпрецедентні виклики, була проведена успішно.
- В Україні не очікують виникнення дефіциту на яйця, м’ясо птиці, молоко та овочі. У Міністерстві аграрної політики та продовольства впевнені, що внутрішній ринок залишиться стабільним, але може скоротитися експорт.
- Російське вторгнення в Україну спровокувало зростання цін на сировинні товари. Внаслідок цього відновлення частини Африки було зупинено, а також посилилися проблеми через продовольчу безпеку регіону.