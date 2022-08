Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

Зазначається, що держава прагне підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликають всі країни наслідувати цей приклад. Штати мають зробити це для врегулювання дефіциту та запобігання голоду у світі.

The United States will contribute $68 million to the World Food Program to buy Ukrainian wheat to address the world’s pressing food crisis. We’re committed to supporting global food security for the most vulnerable and call on all countries to follow suit.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 17, 2022