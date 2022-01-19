Сполучені Штати Америки надають війську України додаткові боєприпаси, щоб протистояти окупації, на випадок вторгнення Російської Федерації в країну.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, націлена на допомогу українським військовим та уряду відбити вторгнення Російської Федерації. США оцінюють варіанти посилення спроможності українських військ протистояти російській окупації.

Сполучені Штати Америки обіцяють забезпечити українську армію додатковими боєприпасами, мінометами, протитанковими ракетами Javelin і зенітно-ракетними системами, які надійдуть від союзників по НАТО.

Президент Джо Байден підкреслив, що відправка американських військових в Україну не розглядається. Але сили спеціальних операцій виїжджають в країну для того, щоб забезпечити навчання українських сил.

Певну підтримку можуть надати ЦРУ. Директор центрального розвідувального управління Білл Бернс, минулого тижня приїхав до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і обговорити ризики для України.

“Ми розглядаємо низку варіантів, щоб допомогти захистити Україну. Це може включати додатковий продаж оборонної зброї, “поради” та “допомогу Україні залишатися в боротьбі проти більшої, звичайної російської військової присутності”, –сказав CNN високопоставлений чиновник адміністрації.

У вівторок прес-секретар Білого дому Джен Псакі наголосила:

“Давайте прояснимо. На нашу думку, це надзвичайно небезпечна ситуація. Зараз, ми знаходимося на етапі, коли Росія в будь-який момент може почати атаку на Україну. І те, що збирається зробити секретар Блінкен, – це дуже чітко підкреслити, що є дипломатичний шлях вперед.”

Військові джерела, пишуть, що офіційних змін у вказівках Вашингтона не було, ці міркування не були офіційно представлені президенту на затвердження.