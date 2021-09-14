Про це повідомили у посольстві США в Україні.
“US_EUCOM надало допомогу обсягом 90 тис. дол. США для реконструкції реабілітаційного закладу Київської міської дитячої клінічної лікарні №1. Це полегшить людям з інвалідністю доступ до закладу та забезпечить можливість користування послугами лікарні усіма, хто їх потребує”, – повідомили в посольстві.
Ці кошти планується використати, аби зробити капітальний ремонт “Українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України”, розташованого на вул. Богатирській, 30.
- На початку березня Департамент оборони Сполучених Штатів Америки анонсував нову програму допомоги Україні у сфері безпеки в розмірі 125 млн доларів.
- Водночас у квітні президент України Володимир Зеленський поскаржився на недостатній рівень допомоги США у протидії військовій агресії на Донбасі.
- 20 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки надають Україні додаткове фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.
- У квітні комітет із закордонних справ Сенату США одностайно підтримав двопартійний законопроєкт “Про партнерство з Україною у сфері безпеки” (Ukraine Security Partnership Act), який передбачає збільшення військової допомоги Україні.
- 16 травня Україна передала США список найбільш екстрених потреб Збройних сил та заявила, що розраховує на отримання допомоги.