Командування збройних сил США в Європі надало Україні фінансову допомогу в сумі 90 тисяч доларів для реконструкції дитячого реабілітаційного закладу в Києві.

Про це повідомили у посольстві США в Україні.

“US_EUCOM надало допомогу обсягом 90 тис. дол. США для реконструкції реабілітаційного закладу Київської міської дитячої клінічної лікарні №1. Це полегшить людям з інвалідністю доступ до закладу та забезпечить можливість користування послугами лікарні усіма, хто їх потребує”, – повідомили в посольстві.

Ці кошти планується використати, аби зробити капітальний ремонт “Українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України”, розташованого на вул. Богатирській, 30.