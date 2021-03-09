Про це повідомляє BBC.

Рішення торкнеться близько 320 тисяч біженців з Венесуели, які перебувають у США без статусу легального резидента. Це дасть змогу їм залишитися в США і працювати легально.

Тимчасовий дозвіл триватиме 18 місяців і стосуватиметься тих мігрантів, які прибули до США до 8 березня 2021 року.

Надання такого права для венесуельців було однією з передвиборчих обіцянок президента Джо Байдена.

Міністр внутрішніх справ США Алехандро Майоркас зазначив з цього приводу, що американська влада готова простягнути руку допомоги біженцям з Венесуели, поки їх країна перебуває в кризі.

“США роблять крок вперед, щоб підтримати громадян Венесуели, які вже на нашій території. В цей час їх країна намагається вийти з кризи”, – сказав міністр.

Тепер мігранти з Венесуели мають 180 днів на те, щоб отримати дозвіл на роботу в США. Для цього вони повинні відповідати деяких вимогам, що стосуються віку, соціального статусу, способу перетину кордону тощо.

Подібне рішення ухвалила влада Колумбії. Втікачі венесуельці отримали статус тимчасових резидентів США на 10 років.

До слова, попередній американських президент Дональд Трамп відмовлявся надати венесуельцям право залишитися в США. Він лише погодився відстрочити для них дату примусової екстрадиції (Deferred Enforced Departure).