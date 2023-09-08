Зокрема пакет військової допомоги включає:

  • Додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • Обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
  • Артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • Засоби радіоелектронної боротьби та протидії РЕБ;
  • Підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • Обладнання для розмінування;
  • Підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.

“Цей пакет заходів USAI підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньостроковій та довгостроковій перспективі”, — йдеться у повідомленні.

В Міноборони США підкреслили, що країна продовжуватиме працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.