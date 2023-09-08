Зокрема пакет військової допомоги включає:

Додаткові боєприпаси для HIMARS;

Обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;

Артилерійські снаряди калібру 105 мм;

Засоби радіоелектронної боротьби та протидії РЕБ;

Підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

Обладнання для розмінування;

Підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.

“Цей пакет заходів USAI

В Міноборони США підкреслили, що країна продовжуватиме працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.