Зокрема пакет військової допомоги включає:
- Додаткові боєприпаси для HIMARS;
- Обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
- Артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- Засоби радіоелектронної боротьби та протидії РЕБ;
- Підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- Обладнання для розмінування;
- Підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.
“Цей пакет заходів USAI підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньостроковій та довгостроковій перспективі”, — йдеться у повідомленні.
В Міноборони США підкреслили, що країна продовжуватиме працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.