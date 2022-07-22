У Білому домі оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 270 мільйонів доларів. До нього увійдуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, протитанкове озброєння та безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost.

Про це повідомляє CNN.

Речник ради національної безпеки США Джона Кірбі заявив, що завдяки останньому пакету загальна допомога від США Україні з початку правління адміністрації Байдена склала 8,2 мільярда доларів.

Пакет допомоги містить:

чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS,

ракети до HIMARS,

4 командно-штабні машини,

36 тисяч снарядів 105 мм калібру,

3 тисячі протитанкових комплекси,

до 580 тактичних безпілотних літальних комплексів “Phoenix Ghost”.

Зазначається, що це остання безпекова допомога Україні з постійного потоку американських боєприпасів на мільярди доларів для підтримки боротьби з Росією.