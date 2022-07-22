Про це повідомляє CNN.
Речник ради національної безпеки США Джона Кірбі заявив, що завдяки останньому пакету загальна допомога від США Україні з початку правління адміністрації Байдена склала 8,2 мільярда доларів.
Пакет допомоги містить:
- чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS,
- ракети до HIMARS,
- 4 командно-штабні машини,
- 36 тисяч снарядів 105 мм калібру,
- 3 тисячі протитанкових комплекси,
- до 580 тактичних безпілотних літальних комплексів “Phoenix Ghost”.
Зазначається, що це остання безпекова допомога Україні з постійного потоку американських боєприпасів на мільярди доларів для підтримки боротьби з Росією.
- Раніше п’ятий Президент України Петро Порошенко закликав партнерів надати Україні потужного озброєння, зокрема американські реактивні артилерійські системи HIMARS. Також голова “Європейської Солідарності” наголосив, що Збройні сили України (ЗСУ) ефективно застосовують західне озброєння, якого боїться РФ.
- Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає новий пакет допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У його межах передадуть сучасні західні системи протиповітряної оборони та ракетні системи HIMARS.
- Також майже через місяць після того, як група німецьких інтелектуалів, діячів культури та публіцистів закликала покінчити із військовим конфліктом в Україні шляхом дипломатичних домовленостей і погодити режим припинення вогню, майже 100 експертів зі Східної Європи з різних країн виступили з критикою цього звернення.