Про це повідомляє CNN.

Речник ради національної безпеки США Джона Кірбі заявив, що завдяки останньому пакету загальна допомога від США Україні з початку правління адміністрації Байдена склала 8,2 мільярда доларів.

Пакет допомоги містить:

  • чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS,
  • ракети до HIMARS,
  • 4 командно-штабні машини,
  • 36 тисяч снарядів 105 мм калібру,
  • 3 тисячі протитанкових комплекси,
  • до 580 тактичних безпілотних літальних комплексів “Phoenix Ghost”.

Зазначається, що це остання безпекова допомога Україні з постійного потоку американських боєприпасів на мільярди доларів для підтримки боротьби з Росією.