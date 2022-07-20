Сполучені Штати Америки передадуть на користь ЗСУ ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS. Днем раніше Міноборони США оголосило новий пакет військової допомоги.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

За словами голови Пентагону Ллойда Остіна, США продовжують надавати довгострокову допомогу Україні на тлі війни.

“Ми продовжимо знаходити новітні шляхи підтримки нашої довгострокової допомоги хоробрим чоловікам і жінкам українських Збройних сил, і ми будемо пристосовувати нашу допомогу для забезпечення того, щоб Україна мала технології, амуніцію та чисту вогневу міць, щоб захищати себе”, – заявив він перед початком зустрічі в форматі Рамштайн.

Наразі Україна отримала від американських союзників 12 систем HIMARS. ЗСУ використовують також інші американські та британські далекобійні системи залпового вогню.

Днем раніше у США оголосили про новий пакет допомоги, але не зазначали про кількість HIMARS. Координатор Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявляв, що Збройні сили України дуже ефективно використовували системи реактивного залпового вогню для зміни ситуації на полі бою. Він оголосив про додаткові боєприпаси для них та артилерії.

Зазначимо, що HIMARS призначені для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки. Вони здатні ліквідовували вантажний транспорт, бойові машини і бронетранспортери. Їх використовують як вогневу підтримку для своїх підрозділів і засобів підтримки.