Сполучені Штати Америки надіслали до України першу частину обладнання для енергетичної допомоги. Воно має загальну вартість 13 мільйонів доларів.

Про це повідомило Reuters.

За словами анонімних посадовців, два літаки з обладнанням мають вилетіти з США вже цього тижня.

Високопоставлений посадовець США наголосив, що Росія “навмисно намагається заморозити українців до смерті, коли ми вступаємо в зиму”.

“Наша стратегія нині полягає в першу чергу в тому, щоб допомогти Україні захистити себе від цих навмисних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру, оскільки це може стати гуманітарною катастрофою”, – заявив він.

За словами іншого посадовця, обладнання вилетіло з військової бази США. Перша частина допомоги є траншем раніше виділених 53 мільйонів доларів. Кошти спрямували для України після запиту стосовно трансформаторів та генераторів, а ще системи ППО.

На сайті Держдепартаменту зазначали, що обладнання буде оперативно доставлено в Україну в екстреному порядку. Серед нього будуть ще автоматичні вимикачі, розрядники перенапруги, роз’єднувачі, транспортні засоби тощо. Нова допомога є додатковою до 55 мільйонів доларів на екстрену підтримку енергетиків.

“Ми продовжуватимемо шукати додаткову підтримку з боку союзників і партнерів, а також допомагаємо розробити довгострокові рішення для відновлення та ремонту мережі, щоб допомогти Україні побудувати енергетичну систему, відокремлену від російської”, – йдеться у повідомленні.