Про це повідомило Reuters.
За словами анонімних посадовців, два літаки з обладнанням мають вилетіти з США вже цього тижня.
Високопоставлений посадовець США наголосив, що Росія “навмисно намагається заморозити українців до смерті, коли ми вступаємо в зиму”.
“Наша стратегія нині полягає в першу чергу в тому, щоб допомогти Україні захистити себе від цих навмисних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру, оскільки це може стати гуманітарною катастрофою”, – заявив він.
За словами іншого посадовця, обладнання вилетіло з військової бази США. Перша частина допомоги є траншем раніше виділених 53 мільйонів доларів. Кошти спрямували для України після запиту стосовно трансформаторів та генераторів, а ще системи ППО.
На сайті Держдепартаменту зазначали, що обладнання буде оперативно доставлено в Україну в екстреному порядку. Серед нього будуть ще автоматичні вимикачі, розрядники перенапруги, роз’єднувачі, транспортні засоби тощо. Нова допомога є додатковою до 55 мільйонів доларів на екстрену підтримку енергетиків.
“Ми продовжуватимемо шукати додаткову підтримку з боку союзників і партнерів, а також допомагаємо розробити довгострокові рішення для відновлення та ремонту мережі, щоб допомогти Україні побудувати енергетичну систему, відокремлену від російської”, – йдеться у повідомленні.
- Норвегія підписала угоду про надання Україні 1 мільярда норвезьких крон, що еквівалентно близько 100 мільйонам доларів. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
- НЕК “Укренерго” зможе залучити до відновлення енергетичної інфраструктури близько 400 мільйонів євро. Кошти спрямують для закупівлі критично необхідного обладнання, яка пошкоджена внаслідок російських атак.