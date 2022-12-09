Сьогодні, 9 листопада, Державний департамент США оголосив про запровадження санкцій проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та двох членів його родини.

Про це йдеться на сайті відомства.

“Державний департамент США вносить Вовка до санкційного списку через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що санкції запровадили в межах так званого “закону Магнітського”. Він передбачає покарання людей, які причетні до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини. Внаслідок чого їм забороняється в’їзд до Сполучених Штатів.

Справи, до яких причетний Павло Вовк

Він фігурує в справі “плівок Вовка”, оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, посадовець втручався в роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень за гроші.

У 2020 році йому та його заступнику Євгену Аблову та ще п’ятьом суддям ОАСК оголошено про підозру в створенні злочинної організації та захопленні влади.

Протягом головування Вовка ОАСК став відомий низкою скандальних рішень. До прикладу, як відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, незаконність дій директора НАБУ Артема Ситника та нардепа Сергія Лещенка про розголошення інформації щодо Пола Манафорта, а також скасування рішення про націоналізацію “ПриватБанку”.

4 листопада 2022-го Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив примусово привести Вовка, а також суддів Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі “плівок Вовка”.