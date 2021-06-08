Про це він заявив під час виступу в сенатському Комітеті з асигнувань.

Блінкен повідомив, що в майбутньому учасники проєкту можуть постраждати через додаткові санкційні обмеження.

“На майбутнє у нас, звичайно, є можливості для того, аби вжити заходів проти тих (компаній чи організацій), які забезпечують страхування чи інші послуги (для учасників проєкту)”, – сказав Блінкен.

Держсекретар вже другий день поспіль відповідає на запитання американських законодавців стосовно проєкту “Північний потік – 2”. Він пояснив, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти проєкту, оскільки вважає, що будівництво газопроводу сприятиме посиленню російського впливу в Європі, а також матиме нищівні наслідки для економіки України, яка втратить транзитні збори за постачання блакитного палива.

Єдиний крок, який наразі в США вважають продуктивним – переговори з Німеччиною.

“Ми хочемо впевнитися, що європейці зробили все необхідне для захисту, пом’якшення та усунення будь-яких негативних наслідків транспортування газу цим трубопроводом”, – сказав Блінкен.

В Держдепартаменті підготували доповідь, в якій сказано, що компанія-оператор проєкту “Північний потік – 2” та її генеральний директор Маттіас Варніґ брали участь в діяльності, яка може кваліфікуватися як та, за яку потрібно ввести санкції. Але Держдепартамент вирішив санкції поки що не вводити, оскільки цей крок відповідає американським інтересам.

На думку Блінкена, “Північний потік – 2” буде завершено, однак США працюватимуть над перешкоджанням процесу початку експлуатації.

“Є різниця між фізичним завершенням будівництва трубопроводу та його введенням в експлуатацію”, – резюмував він.

Нагадаємо, що Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. Йдеться про компанію-оператора проєкту Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.

“Я дійшов висновку, що відмова від санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніґа і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів”, – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Натомість Сполучені Штати введуть санкції проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які займаються прокладанням газопроводу.