Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
У заяві Пентагону йдеться, що удари по “оперативним об’єктам і сховищам зброї” стали відповіддю на атаки безпілотників на американські сили.
Пентагон не надав жодної інформації про втрати. Але спостерігачі заявили, що було вбито п’ять бойовиків.
Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що було поранено кілька бойовиків “в результаті атаки американських військових літаків”.
Тим часом сирійське державне інформаційне агентство Sana повідомило, що загинула дитина і щонайменше три людини були поранені.
Сили США, що базуються в Іраку, за останні місяці кілька разів піддавалися атакам безпілотників. Іран заперечує свою причетність.
Всього в Іраку базується близько 2500 військовослужбовців США.