У неділю США завдали авіаударів по укріпленням бойовиків на іраксько-сирійському кордоні.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У заяві Пентагону йдеться, що удари по “оперативним об’єктам і сховищам зброї” стали відповіддю на атаки безпілотників на американські сили.

Пентагон не надав жодної інформації про втрати. Але спостерігачі заявили, що було вбито п’ять бойовиків.

Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що було поранено кілька бойовиків “в результаті атаки американських військових літаків”.

Тим часом сирійське державне інформаційне агентство Sana повідомило, що загинула дитина і щонайменше три людини були поранені.

Сили США, що базуються в Іраку, за останні місяці кілька разів піддавалися атакам безпілотників. Іран заперечує свою причетність.

Всього в Іраку базується близько 2500 військовослужбовців США.